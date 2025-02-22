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Sivas eksi 18'i gördü, Kızılırmak Nehri kısmen dondu

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#Sivas#Kızılırmak Nehri#Sıcaklık
Sivas eksi 18i gördü, Kızılırmak Nehri kısmen dondu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2025 10:43

Sivas'ta soğuk hava dalgası sürerken, kent merkezinde sıcaklık eksi 18 derece olarak ölçüldü. Kızılırmak Nehri'nin kent merkezinden geçen kısımlarının büyük bölümü buz tuttu.S

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Sivas'ta hafta başında görülen kar yağışının ardından kent genelinde başlayan soğuk hava, etkisini sürdürüyor. Sivas kent merkezinde bu sabah saatlerinde hava sıcaklığı eksi 18 derece olarak ölçüldü. Sabah işlerine gitmek isteyenler, araçlarını çalıştırmakta zorlandı.

SOĞUK HAVA SÜRECEK

1355 kilometre ile Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın Sivas kent merkezinden geçen bölümlerinin büyük bölümünün buzla kaplandığı görüldü. Soğuk havanın etkisi ile nehirde su akışının zayıf olduğu bölümlerin yüzeyi buz tuttu. Tarihi Eğri Köprü civarındaki bölümlerde nehrin yüzeyi buz pistini andırdı. Meteoroloji verilerine göre; kentte soğuk hava dalgasının gelecek hafta da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Sivas eksi 18i gördü, Kızılırmak Nehri kısmen dondu

Sivas eksi 18i gördü, Kızılırmak Nehri kısmen dondu

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#Sivas#Kızılırmak Nehri#Sıcaklık

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