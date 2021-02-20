Sivas buz kesti! Eksi 16 derece

Kar yağışının etkisini yitirdiği Sivas'ta, dondurucu soğuklar başladı. Bu sabah kent merkezinde hava sıcaklığı, sıfırın altında 16 derece ölçüldü. Soğuk havanın etkisiyle kırağı vuran ağaçlar, bembeyaz görüntüsüyle dikkat çekti. Kısıtlama tedbirleri nedeniyle boş kalan kent merkezindeki kaldırımlara belediye ekipleri, tuz atarak önlem almaya çalıştı. Selçuklu ve Osmanlı dönemi yapılarının bulunduğu tarihi kent meydanında ise güzel görüntüler ortaya çıktı. Kızılırmak Nehri'nin kent merkezinden geçen bölümlerinde de yüzey kısmen dondu. Su üzerinde oluşan buz kütlelerinin akıntıyla hareket ettiği görüldü.







Öte yandan kent genelinde kar yağışının yoğun olduğu perşembe günü 916'ya çıkan kapalı yerleşim yeri yolu sayısı, İl Özel İdaresi ekiplerinin çabasıyla 51'e düştü. Ekipler, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.