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Haber Giriş: 02.08.2020 - 17:15,Son Güncelleme:

Sivas - Ankara karayolunda taşkın nedeniyle ulaşım aksadı

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Sivas - Ankara karayolunda taşkın nedeniyle ulaşım aksadı
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Sivas - Ankara karayolu Köklüce Köyü mevkisinde taşkının getirdiği balçık ve kayalar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Sivas’ta Ankara Karayolu Köklüce Köyü mevkisinde etkili olan sağanak yağış taşkına neden oldu. Köklüce Deresi üzerinde bulunan taşkın önleme bendi gelen suları taşımayınca suyun taşıdığı balçık ve kayalar karayoluna yayıldı.

Ulaşımda aksamalar yaşanırken, yol bir süreliğine araç ulaşımına kapandı. Karayolları ekipleri yolda temizleme çalışması başlattı. Yol tek şeritten araç ulaşımına açıldı. Yolda başlatılan temizleme çalışmaları sürüyor.

Sivas - Ankara karayolunda taşkın nedeniyle ulaşım aksadı

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