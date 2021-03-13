MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSivas Altınyayla'da, yüz yüze eğitime 'koronavirüs' engeli
GeriGündem Sivas Altınyayla'da, yüz yüze eğitime 'koronavirüs' engeli
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
SİVAS, (DHA)
Haber Giriş: 13.03.2021 - 14:59 | Son Güncelleme:

Sivas Altınyayla'da, yüz yüze eğitime 'koronavirüs' engeli

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sivas Altınyayla'da, yüz yüze eğitime 'koronavirüs' engeli

SİVAS'ın Altınyayla ilçesinde, son günlerde artan koronavirüs vakaları nedeniyle yüz yüze eğitime 1 hafta ara verildi.

Koronavirüs vaka oranına göre, risk haritasında sarı kategoride bulunan Sivas'ta, Altınyayla ilçesinde artan vakalar üzerine Umumu Hıfzıssıhha Kurulu'nca tedbir kararları alındı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, artan vaka sayısı nedeniyle 15 Mart'tan itibaren ilçe merkezindeki okullarda yüz yüze eğitime 1 hafta ara verildiği belirtildi. Restoran ve lokantalarda paket servise geçilirken, kahvehane ve çay ocakları da geçici olarak kapatıldı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi