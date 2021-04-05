Şivan Perver’in kardeşinin cenazesi Belçika’dan Şanlıurfa’ya getirildi

Aslen Şanlıurfalı olan sanatçı Şivan Perver’in kardeşi, iş insanı Azin Aygün ile ailesi koronavirüse yakalandı. Belçika’da hastanede tedavi altına alınan Azin Aygün, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şivan Perver, Belçika’da kardeşinin cenazesini işlemlerini yaptırarak Şanlıurfa’ya gönderdi. Şanlıurfa'da havalimanında kardeşi Mehmet Aygün ve akrabaları tarafından alınan Azin Aygün'ün cenazesi morgda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Kayalı Mahallesi'ne götürüldü.

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