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Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA)
Haber Giriş: 05.04.2021 - 14:55 | Son Güncelleme:

Şivan Perver’in kardeşinin cenazesi Belçika’dan Şanlıurfa’ya getirildi

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Şivan Perver’in kardeşinin cenazesi Belçika’dan Şanlıurfa’ya getirildi

Şivan Perver olarak bilinen Kürt sanatçı İsmail Aygün'ün Belçika'da yaşayan ve uzun süredir koronavirüs tedavisi gören kardeşi Azin Aygün (65) hayatını kaybetti. Perver, kardeşininin cenazesini Şanlıurfa’ya gönderdi.

Aslen Şanlıurfalı olan sanatçı Şivan Perver’in kardeşi, iş insanı Azin Aygün ile ailesi koronavirüse yakalandı. Belçika’da hastanede tedavi altına alınan Azin Aygün, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şivan Perver, Belçika’da kardeşinin cenazesini işlemlerini yaptırarak Şanlıurfa’ya gönderdi. Şanlıurfa'da havalimanında kardeşi Mehmet Aygün ve akrabaları tarafından alınan Azin Aygün'ün cenazesi morgda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Kayalı Mahallesi'ne götürüldü.

 

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