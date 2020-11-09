Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)
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Sıva yaparken inşaattan düşerek öldü
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, inşaatta sıva yaparken dengesini kaybederek düşen Mehmet Hanifi Polat (55), yaşamını yitirdi.
Olay dün, Körfez Yukarı Hereke Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İnşaatın 3'üncü katında çalışan Mehmet Hanifi Polat sıva yaparken dengesini kaybederek düştü. İnşaatta bulunan işçilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi, Mehmet Hanifi Polat’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. 6 çocuk babası Polat’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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