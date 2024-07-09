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Sıva yapan işçi, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti

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#Adana#Adana Haberleri#Son Dakika
Sıva yapan işçi, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2024 15:40

Adana’da inşaat halindeki apartmanın 6’ncı katında sıva yaparken dengesini kaybedip düşen Mehmet Ali Soylu (44), hayatını kaybetti.

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Olay, saat 14.30 sıralarında Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi’nde meydana geldi. Site şantiyesinde sıvacılık yapan Mehmet Ali Soylu, 9 katlı apartmanın 6’ncı katında çalışırken dengesini kaybedip balkondan düştü.

Sıva yapan işçi, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti

Toprak zemine düşen Soylu, ağır yaralandı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine şantiyeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla yakındaki bir özel hastaneye kaldırılan Soylu, doktorların müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Mehmet Ali Soylu’nun cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sıva yapan işçi, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti

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#Adana#Adana Haberleri#Son Dakika

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