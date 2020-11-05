Sitokin fırtınası nedir?

Covid 19 sürecinde sitokin fırtınası yaşadığını ifade eden Medicana International İstanbul Hastanesi İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Şengül, bu durumu şu şekilde anlatıyor;

"Bu aşamada vücudun bağışıklığı yabancı proteinleri görür ve uyarılarak bunları yok etmeye çalışır. Eğer bunlara normal dozda bir yanıt veriyorsa onu yok eder zaten. Bazen doğal bağışıklık yok edemez o zaman onlara özgü birtakım silahlar üretir. Biz bunlara sitokin adını veriyoruz. Sitokinler salındıkları hücreden çevresindeki hücrelere birtakım sinyaller iletirler. İşte bu sitokinler kontrol edilmek zorunda. Bunlar eğer kontrolsüz salgılanırsa bu sefer aşırı reaksiyonlar ortaya çıkabilir. Bunlar aşırı ve kontrolsüz şekilde salındığında etrafında ne varsa yıkıp çevredeki sağlam dokuları da öldürür. Bağışıklık sisteminiz tamamen kendi dokularınızı yok etmeye başlıyor. Bu durdurulamaz şelale halinde kendini kötü bir noktaya götürüyor. Bunu durdurmazsanız hastayı kaybedebiliyorsunuz. En son 'sitokin fırtınası' adı verilen olayı ben de yaşadım. Koronavirüse yakalandım, kullandığım ilaçlara rağmen uzunca bir süre ateşim düşmedi. Durdurulamayan bir ateş, giderek artan bir nefes darlığı, nefes yetmezliği, bunun sonunda da her geçen saatinizin daha kötüye gittiğini hissediyorsunuz. İşte o zaman bu sitokinlerin reseptörlerini bloke eden bir ilaç kullandık. Mucizevi bir şekilde birkaç saat içinde kendimi iyi hissettim. O reaksiyonu durdurduğunuz zaman vücut kendini çok çabuk toparlayıp bu defa tamir edebiliyor. Bu ilaç bağışıklık sisteminin sitokin fırtınası dediğimiz olayı yarattığı zaman kullanılıyor."