Sitelerde buluşma

Koronavirüsle mücadele kapsamında hükümette yapılan değerlendirme toplantılarında, seyahat yasağının salgının Anadolu illerine yayılmasını azalttığı ifade edildi. Bazı büyük iller hariç, Anadolu illerinde yükselişin durduğu yorumları yapıldı. Nisan sonuna doğru Anadolu’da olumlu gelişmeler bekleniyor.

İSTANBUL SORUNU

Ancak İstanbul’la ilgili sorunun halen devam ettiği belirtiliyor. Vakalar konusunda İstanbul’da artışın sürdüğü saptaması yapılıyor. Kurallara uymada ve kontrolde sorun yaşandığı ifade ediliyor. Bu nedenle hafta sonu sokağa çıkma yasağının sadece büyükşehirlerde değil, tüm Türkiye’de uygulanması tartışılıyor. Havaların düzelmesiyle birlikte hafta sonu yoğunlaşan hareketliliğin ancak böyle önlenebileceği ifade ediliyor.

İstanbul’a yönelik yeni önlemler değerlendirilirken, gıda sektörü haricinde özel işletmelerin veya fabrikaların çalıştırılmaması da seçenekler arasında bulunuyor.

SİTE MUHABBETLERİ

Özellikle İstanbul’daki büyük sitelerde yaşam alanlarında, vatandaşların izolasyona uymadıkları saptamaları yapıldı. Dışarı çıkmamalarına rağmen sitelerin bahçelerinde toplanıldığı dile getiriliyor. Site içi hareketlilikleri önlemek için kamu spotları planlanıyor.