Sitedeki vicdansızlığı 25 yıllık komşu yapmış

İstanbul’un Göksu semtinde bulunan bir sitede 3 Şubat günü İstanbul Üniversitesi’nde mühendislik okuyan Eren Emek’in köpeği sitenin 25 yıllık sakini diş hekimi Abdülkerim K. tarafından spor sahasına kapatılarak tekmelerle dövüldü. Şiddetin kamera kayıtları sosyal medyada büyük tepki yarattı.Abdülkerim K. Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilerek gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.



HERKES ONU AHLAKLI BİRİ SANIRDI CANİ ÇIKTI



Köpeğin sahibi Eren Emek yaşadıklarını şöyle anlattı: “Normalde her gün köpeğimi ben gezdiririm. Ancak çok sakin bir köpektir ve tüm site ve güvenlik köpeğimi tanıyor. Tuvalet eğitimi de olduğu için bazen kapıyı açarım o ihtiyacını karşılayıp eve geri döner. Bu kez çok uzun süre oldu eve dönmedi. Uzun süre sonra onu bulduğumda araba çarpmış zannettim. Çok kötü bir haldeydi. Hemen veterinere götürdüm. Kaburgası kırılmış, iç organları ve dokusu zedelenmiş. O akşam soruşturduğumda kimse köpeğime araba çarptığını görmediğini söyledi. Darptan şüphelendim. Sitenin güvenlik kameralarını incelemeye başladım. 25 yılı aşkın zamandır Göktürk mahallesinde yaşayan komşumuz Abdülkerim K.’nın spor sahasında köpeğimi ölesiye dövdüğünü gördüm.

Hemen polisi arayıp şikayetçi oldum. Bu adamı Göktürk’te herkes tanır, ahlaklı, düzgün biri olarak bilirdik. Görüntüleri her gören şoke oldu. Adamın içinde meğer bir cani yatıyormuş.”

Emek, sosyal medyadan görüntüleri yaydığını esas amacının onun insan içine çıkamaz hale getirmek olduğunu söyledi: “Maalesef hayvan yasası hala meclisten geçmediği için Abdülkerim Karaağaç’ı gözaltına alıp sonra bıraktılar. Ufak bir maddi cezayla bu olaydan kurtulacak. Bense bu videoyu herkesin görmesini ve bu adamın bir daha hiçbir canlıya zarar verememesini istiyorum.”

‘HAYVANA EZİYET SUÇUNUN CEZASI 1-2 BİN TL PARA OLMAMALI’



Olayı sosyal medyada gördükten sonra devreye giren Haykonfed Başkan Yardımcısı Haydar Özkan ise “Olayın ardından önceki gün Eyüp Kaymakamlığı’nın Doğa Koruma ve Milli Parklar birimine bildirimde bulunduk. Kişiye 5199 sayılı hayvanları koruma kanununa istinaden işlem yapılmasını talep ettik. Şimdi yasal süreç başladı ama kanunlara göre bu caniye 1-2 bin TL para cezası verilecek. Bunlar komik rakamlar… Bir canlıyı kapalı bir alana kapatıp savunmasız hayvana şiddet uygulamanın bedeli 3-5 kuruşla geçiştirilmemeli. Hayvanın hissettiği acıları hissedeceği hapis cezaları olmalıdır. Şu an mecliste olan hayvan hakları yasa tasarısının geçmesini ve bu olaylara bir dur denmesini istiyoruz” diyor.



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