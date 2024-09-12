Sitedeki dairede vahşet: Sabaha karşı eve gelip katletti... Uyuyan kızı sesleri duyunca kâbus gördüğünü sanıp geri uyumuş

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Olay, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 252'nci Sokak'taki Atapark Konutları C Blok 4'üncü katta meydana geldi. Sitenin yöneticisi Fadim Temirhanoğulları'nın 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki eşi Savaş Temirhanoğulları, saat 05.00 sıralarında eve geldi. Savaş Temirhanoğulları, tabancayla eşine 5 el ateş edip evden ayrıldı.

KABUS GÖRDÜĞÜNÜ SANDI TEKRAR UYUDU

Bu sırada odasında uyuyan, silah seslerini duyunca uyanan çiftin kızları İ.T., kabus gördüğünü düşünerek yeniden uyudu. Lise öğrencisi İ.T., saat 08.30 sıralarında okul arkadaşından gelen telefonla uyandı.

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Odasından çıkan İ.T., annesini kanlar içinde görünce evden çıkıp, karşı komşusunun kapısını çaldı. Kapıyı açan Berkan Torunoğlu'na durumu anlatan İ.T., komşusuyla birlikte eve döndü.

Fadim Temirhanoğulları'nı gören Torunoğlu'nun ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Temirhanoğulları'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayı duyup gelen Fadim Temirhanoğulları'nın ilk eşi ile bu evliliğinden olan kızı, ölüm haberini alınca üzüntü yaşadı. İ.T.'yi görmek isteyen baba-kız ile Savaş Temirhanoğulları'nın yakınları arasında yaşanan arbedeye polis müdahale edip, tarafları ayırdı.

Olay yerinde polisin incelemesinin ardından Fadim Temirhanoğulları'nın cansız bedeni, cenaze aracına alınıp morga götürüldü. Bu sırada Fadim Temirhanoğulları'nın yakınları, yere diz çöküp, 'Nerede kadınlara adalet, bitsin bu kadın cinayetleri' diye feryat etti. İ.T. ise bir yakınının evine götürüldü.

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'KAPIYI ÇALIP, 'ANNEM' DEDİ'

Yaşananları anlatan komşu Berkan Torunoğlu, "Saat 05.00 sıralarında arkadaşım silah sesi duydu. Sonrasında uyuduk. Sabah 08.00 gibi uyandım. Bir süre sonra kapı çalındı.

Kapıyı açtığımda karşı komşunun kızını gördüm. Şok içindeydi. 'Ne oldu' dedim, 'Annem' dedi. Sonrasında hemen evlerine geçtim. Kadın yerde yatıyordu. Baygın olduğunu düşündüm. Kafasının sağ tarafından kurşun girmişti. Kan kaybı fazlaydı. Nabız atmıyordu. Kızı aşağı indirdik, zaten şok içindeydi. Kadın ile adam boşanma aşamasındaymış, bundan dolayı da aralarında sıkıntılar varmış. Biz elimizden geleni yaptık ama gittiğimizde kadın zaten soğuktu. Kan kaybı çok fazlaydı" dedi.

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Polis, Kemer ilçesindeki bir eğlence merkezinde koruma olarak çalıştığı belirlenen Savaş Temirhanoğulları'nı yakalamak için çalışma başlattı.