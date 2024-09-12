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Sitedeki dairede vahşet: Sabaha karşı eve gelip katletti... Uyuyan kızı sesleri duyunca kâbus gördüğünü sanıp geri uyumuş

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#Cinayet#Kadın Cinayeti#Site
Sitedeki dairede vahşet: Sabaha karşı eve gelip katletti... Uyuyan kızı sesleri duyunca kâbus gördüğünü sanıp geri uyumuş
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2024 14:01

Antalya'da, bir sitenin yöneticisi Fadim Temirhanoğulları (52), 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki eşi Savaş Temirhanoğulları (47) tarafından tabancayla 5 el ateş edilip öldürüldü. Silah seslerini duyup kabus gördüğünü düşünerek uyumayı sürdüren çiftin kızları İ.T. (17), uyandığında annesini kanlar içinde buldu.

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Olay, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 252'nci Sokak'taki Atapark Konutları C Blok 4'üncü katta meydana geldi. Sitenin yöneticisi Fadim Temirhanoğulları'nın 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki eşi Savaş Temirhanoğulları, saat 05.00 sıralarında eve geldi. Savaş Temirhanoğulları, tabancayla eşine 5 el ateş edip evden ayrıldı.

Sitedeki dairede vahşet: Sabaha karşı eve gelip katletti... Uyuyan kızı sesleri duyunca kâbus gördüğünü sanıp geri uyumuş

KABUS GÖRDÜĞÜNÜ SANDI TEKRAR UYUDU

Bu sırada odasında uyuyan, silah seslerini duyunca uyanan çiftin kızları İ.T., kabus gördüğünü düşünerek yeniden uyudu. Lise öğrencisi İ.T., saat 08.30 sıralarında okul arkadaşından gelen telefonla uyandı.

Sitedeki dairede vahşet: Sabaha karşı eve gelip katletti... Uyuyan kızı sesleri duyunca kâbus gördüğünü sanıp geri uyumuş

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Odasından çıkan İ.T., annesini kanlar içinde görünce evden çıkıp, karşı komşusunun kapısını çaldı. Kapıyı açan Berkan Torunoğlu'na durumu anlatan İ.T., komşusuyla birlikte eve döndü.

Sitedeki dairede vahşet: Sabaha karşı eve gelip katletti... Uyuyan kızı sesleri duyunca kâbus gördüğünü sanıp geri uyumuş

Fadim Temirhanoğulları'nı gören Torunoğlu'nun ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Temirhanoğulları'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sitedeki dairede vahşet: Sabaha karşı eve gelip katletti... Uyuyan kızı sesleri duyunca kâbus gördüğünü sanıp geri uyumuş

Olayı duyup gelen Fadim Temirhanoğulları'nın ilk eşi ile bu evliliğinden olan kızı, ölüm haberini alınca üzüntü yaşadı. İ.T.'yi görmek isteyen baba-kız ile Savaş Temirhanoğulları'nın yakınları arasında yaşanan arbedeye polis müdahale edip, tarafları ayırdı.

Sitedeki dairede vahşet: Sabaha karşı eve gelip katletti... Uyuyan kızı sesleri duyunca kâbus gördüğünü sanıp geri uyumuş

Olay yerinde polisin incelemesinin ardından Fadim Temirhanoğulları'nın cansız bedeni, cenaze aracına alınıp morga götürüldü. Bu sırada Fadim Temirhanoğulları'nın yakınları, yere diz çöküp, 'Nerede kadınlara adalet, bitsin bu kadın cinayetleri' diye feryat etti. İ.T. ise bir yakınının evine götürüldü.

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Sitedeki dairede vahşet: Sabaha karşı eve gelip katletti... Uyuyan kızı sesleri duyunca kâbus gördüğünü sanıp geri uyumuş

'KAPIYI ÇALIP, 'ANNEM' DEDİ'

Yaşananları anlatan komşu Berkan Torunoğlu, "Saat 05.00 sıralarında arkadaşım silah sesi duydu. Sonrasında uyuduk. Sabah 08.00 gibi uyandım. Bir süre sonra kapı çalındı.

Sitedeki dairede vahşet: Sabaha karşı eve gelip katletti... Uyuyan kızı sesleri duyunca kâbus gördüğünü sanıp geri uyumuş

Kapıyı açtığımda karşı komşunun kızını gördüm. Şok içindeydi. 'Ne oldu' dedim, 'Annem' dedi. Sonrasında hemen evlerine geçtim. Kadın yerde yatıyordu. Baygın olduğunu düşündüm. Kafasının sağ tarafından kurşun girmişti. Kan kaybı fazlaydı. Nabız atmıyordu. Kızı aşağı indirdik, zaten şok içindeydi. Kadın ile adam boşanma aşamasındaymış, bundan dolayı da aralarında sıkıntılar varmış. Biz elimizden geleni yaptık ama gittiğimizde kadın zaten soğuktu. Kan kaybı çok fazlaydı" dedi.

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Sitedeki dairede vahşet: Sabaha karşı eve gelip katletti... Uyuyan kızı sesleri duyunca kâbus gördüğünü sanıp geri uyumuş

Polis, Kemer ilçesindeki bir eğlence merkezinde koruma olarak çalıştığı belirlenen Savaş Temirhanoğulları'nı yakalamak için çalışma başlattı.

Sitedeki dairede vahşet: Sabaha karşı eve gelip katletti... Uyuyan kızı sesleri duyunca kâbus gördüğünü sanıp geri uyumuş

Sitedeki dairede vahşet: Sabaha karşı eve gelip katletti... Uyuyan kızı sesleri duyunca kâbus gördüğünü sanıp geri uyumuş

Sitedeki dairede vahşet: Sabaha karşı eve gelip katletti... Uyuyan kızı sesleri duyunca kâbus gördüğünü sanıp geri uyumuş


 

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#Cinayet#Kadın Cinayeti#Site

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