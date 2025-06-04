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Sitede yangın paniği: 10 kişi hastanelik oldu | Balkon korkuluklarında ve pencerelerde yardım beklediler

Güncelleme Tarihi:

#Yangın#Çanakkale#Site
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2025 10:05

Çanakkale'de site içerisindeki binanın üçüncü katından çıkan yangında dumandan etkilenen 10 kişi hastanede tedavi altına alındı. Bazı bina sakinlerinin balkon korkulukları ve pencerelerde yardım beklemesi çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Merkeze bağlı Kepez Beldesi Hamidiye Mahallesi'ndeki sitede bulunan binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sitede yangın paniği: 10 kişi hastanelik oldu | Balkon korkuluklarında ve pencerelerde yardım beklediler

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Çanakkale ve Kepez belediyelerine bağlı itfaiye ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sitede yangın paniği: 10 kişi hastanelik oldu | Balkon korkuluklarında ve pencerelerde yardım beklediler

Yangından etkilenen binadaki vatandaşlardan bazıları kendi imkanlarıyla diğerleri de ekiplerin yardımıyla çıkartıldı.

Sitede yangın paniği: 10 kişi hastanelik oldu | Balkon korkuluklarında ve pencerelerde yardım beklediler

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İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Sitede yangın paniği: 10 kişi hastanelik oldu | Balkon korkuluklarında ve pencerelerde yardım beklediler

Dumandan etkilenen 10 kişi, ambulanslarla sevk edildikleri Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Sitede yangın paniği: 10 kişi hastanelik oldu | Balkon korkuluklarında ve pencerelerde yardım beklediler

Bazı bina sakinlerinin balkon korkulukları ve pencerelerde yardım beklemesi çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sitede yangın paniği: 10 kişi hastanelik oldu | Balkon korkuluklarında ve pencerelerde yardım beklediler

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Sitede yangın paniği: 10 kişi hastanelik oldu | Balkon korkuluklarında ve pencerelerde yardım beklediler

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#Yangın#Çanakkale#Site

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