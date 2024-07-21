×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sitede korkunç olay! 4 yaşındaki çocuğun üzerine devrildi, ölümüne neden oldu

Güncelleme Tarihi:

#Aziziye#Erzurum#Kale Direği
Sitede korkunç olay 4 yaşındaki çocuğun üzerine devrildi, ölümüne neden oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2024 09:57

Erzurum'un Aziziye ilçesinde bir sitenin içerisindeki futbol sahasının demir kale direği, 4 yaşındaki Selahattin Eyyubi Çobanoğlu'nun üzerine devrildi. Çocuk hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti, aile ihmali olanlar hakkında suç duyurusunda bulunacak.

Haberin Devamı

Olay, 19 Temmuz'da saat 16.30 sıralarında Dadaşkent semtindeki bir sitede meydana geldi. Site içerisindeki parkta bulunan minyatür futbol sahasında oyun oynayan Selahattin Eyyubi Çobanoğlu'nun üzerine demir kale direği devrildi.

Sitede korkunç olay 4 yaşındaki çocuğun üzerine devrildi, ölümüne neden oldu

Zeynep-Abdulkadir çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Selahattin, ağır yaralı olarak dedesi Vedat Özdel (57) tarafından hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Selahattin için Hacı Fakirullah Efendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Baba Abdulkadir Çobanoğlu'nun (42) gözyaşlarına hakim olamadığı namaz sonrası cenaze, Yeni Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Sitede korkunç olay 4 yaşındaki çocuğun üzerine devrildi, ölümüne neden oldu

Haberin Devamı

'DEMİR DİREKLER SABİTLENMEDEN KONULDU'

Site içerisindeki futbol sahasının demir direklerinin sabitlenmeden konulduğunu belirten site sakinlerinden Ahmet Çoban, "En ufak bir betonla doldurma yok. Bir kaynak demiriyle sağa sola kaynak yapıp da sağlama almamışlar. Çocuklar burada oynarken demir hafif meyilli, biri dokununca çocuğun kafasına düşüyor. Körpecik çocuk gitti, neye uğradığımızı şaşırdık" diye konuştu. Diğer yandan Çobanoğlu ailesinin olayla ilgili ihmali bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağı belirtildi.

Sitede korkunç olay 4 yaşındaki çocuğun üzerine devrildi, ölümüne neden oldu

Sitede korkunç olay 4 yaşındaki çocuğun üzerine devrildi, ölümüne neden oldu

Sitede korkunç olay 4 yaşındaki çocuğun üzerine devrildi, ölümüne neden oldu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aziziye#Erzurum#Kale Direği

BAKMADAN GEÇME!