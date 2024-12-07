Sitede güvenlik görevlisini rehin almıştı: Açığa alınmış uzman çavuş çıktı

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Olay, 3 Aralık'ta saat 19.30 sıralarında Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Yüzü maskeli kişi, güvenlik kulübesine girip tabanca doğrulttuğu kadın güvenlik görevlisi Yağmur A.'yı rehin aldı. Yağmur A.'yı site bahçesine çıkaran şüpheli, sitede oturan H.B. (14) ile babası Ahmet B.'nin (47) dışarı çıkmasını istedi. Bu sırada diğer şüpheli de site girişine benzin döküp, ateşe verdi. Kadın güvenlik görevlisinin 'Tanımıyorum o kişiyi' demesine aldırmayan şüpheli, Ahmet B.'nin otoparkta park halindeki otomobiline ve havaya birkaç el ateş etti. 2 şüpheli koşarak olay yerinden kaçarken, olay site sakinlerinin cep telefonu ile güvenlik kameralarına yansıdı. Sitedekilerin ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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KARDEŞİNİN İNTİKAMI İÇİN SALDIRMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleme aldı. Ekipler, şüphelinin Muğla'da görevli olup, bir dosya nedeniyle açığa alınan uzman çavuş Duran G. olduğunu, yanındaki diğer kişinin de arkadaşı Can K. olduğunu tespit etti. Olayın ardından Muğla'ya kaçtıkları belirlenen şüpheliler, saklandıkları eve yapılan baskınla yakalandı. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorgulanan şüphelilerden Duran G.'nin, H.B.'nin 15 Kasım'da kardeşi Ersoy G.'yi bıçaklayarak yaraladığı için intikam almak amacıyla olayı gerçekleştirdiği tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Duran G. ve Can K. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.