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DHA
Haber Giriş: 06.07.2020 - 19:12,Son Güncelleme:

Sitede 'gelir gider' tartışması kanlı bitti

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Sitede 'gelir gider' tartışması kanlı bitti
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Aydın'ın Efeler ilçesinde site yöneticisi R.İ., sitenin gelir gider hesapları nedeniyle tartıştığı eski yönetici emekli polis memuru M.Y.A.'yı bıçakladı. M.Y.A. hastaneye kaldırılırken, R.İ. polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.

Olay sabah saatlerinde Yedieylül Mahallesi 1008 Sokak'taki sitede meydana geldi. Site yöneticisi R.İ. ile eski yönetici emekli polis memuru M.Y.A. arasında sitenin gelir gider hesapları nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine R.İ. bıçakla M.Y.A.'yı karnından yaraladı. M.Y.A. kanlar içinde yerde kalırken, R.İ. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı M.Y.A., Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan M.Y.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirild

R.İ. ise kısa süre sonra suç aletiyle polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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