Sitede çıkan yangın sonrasında esnaf kavgaya tutuştu

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Yangın, saat 20.30 sıralarında Sebze Hali'nin yan tarafında bulunan Yazmacılar Sitesi'nde çıktı.

Sitede geleneksel yazma üretimi yapan Yusuf Gökyıldız'a ait iş yerinden dumanların yükseldiğini gören esnaf durumu Tokat Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen 1 kişiye ambulansta müdahale edildi. Yangının ardından site esnafı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Polis ekipleri kavgayı biber gazı kullanarak sonlandırdı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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