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Nurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR (DHA)
Haber Giriş: 29.12.2020 - 10:21 | Son Güncelleme:

Sitede aidat kavgasında yönetici öldürüldü, oğlu yaralı

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Sitede aidat kavgasında yönetici öldürüldü, oğlu yaralı
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Diyarbakır'da site yöneticisi Mahfuz Yalınkılıç (43), aidat ödemediği için kavga ettiği kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, gece yarısı Bağlar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre site yöneticisi olan Mahfuz Yalınkılıç, ismi öğrenilemeyen sitede yaşayan bir kişiyle aidat ödemediği gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışma 2 aile arasında bıçaklı-sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada yönetici Mahfuz Yalınkılıç ile oğlu Ebubekir Yalınkılıç (21) bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı baba-oğul, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak baba Yalınkılıç, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Oğlu Ebubekir Yalınkılıç ise tedaviye alındı.

Polis ekipleri, kavganın ardından kaçan site sakini ile yakınlarının yakalanması için çalışma başlattı.

 

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