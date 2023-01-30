Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Site yöneticisini öldürüp, akaryakıt istasyonuna mesaiye gitmiş

Güncelleme Tarihi:

#ISPARTA#Polis#Cinayet
Site yöneticisini öldürüp, akaryakıt istasyonuna mesaiye gitmiş
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2023 16:20

ISPARTA'da site yöneticisi emekli öğretmen Hüseyin Cahit Erdoğan'ı (71) kemerle boğarak öldüren Süleyman Çelik'in (49), cinayet sonrası çalıştığı akaryakıt istasyonuna gidip, mesaiye başladığı ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından burada gözaltına alınan Çelik'in, cinayeti de itiraf ettiği öğrenildi.

Haberin Devamı

Olay, cumartesi günü Fatih Mahallesi'nde bulunan Yusuf Han Konakları'ndaki sitenin otoparkında meydana geldi. Emekli öğretmen Hüseyin Cahit Erdoğan, yöneticisi olduğu sitenin kapalı otoparkında kemerle boğularak öldürüldü. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, zaman zaman aynı sitede çim biçme işiyle uğraşan Süleyman Çelik'i gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından cinayeti itiraf eden Çelik, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay günü site yöneticisi Hüseyin Cahit Erdoğan'ın yanına giden Süleyman Çelik'in para istediği, iş yüzünden ikili arasında tartışma çıktığı öğrenildi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çelik'in, Hüseyin Cahit Erdoğan'ı darbettiği, ardından kemerle boğarak öldürdüğü belirlendi. Cinayetin ardından motosikletiyle olay yerinden uzaklaşan Çelik'in çalıştığı akaryakıt istasyonuna giderek mesaiye başladığı, bir süre sonra polis ekipleri tarafından iş yerinde gözaltına alındığı öğrenildi.

Haberin Devamı

Öte yandan Hüseyin Cahit Erdoğan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından dün öğle vakti Halıkent Camii'nde kılınan namaz sonrası Halife Sultan Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ISPARTA#Polis#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!

Android telefon kullananlara müjdeli haber

Android telefon kullananlara müjdeli haber!

#Android
Doğum yaptıktan sonra görme yetisini kaybetti Peki nedeni neydi Hamilelik sağlık sorunlarına sebep olabilir mi

Doğum yaptıktan sonra görme yetisini kaybetti! Peki nedeni neydi? Hamilelik sağlık sorunlarına sebep olabilir mi?

#Sağlık
Yapay zeka okulları da altüst etti, eğitimciler ikiye bölündü ChatGPT eşsiz bir hazine mi yoksa büyük bir tehdit mi

Yapay zeka okulları da altüst etti, eğitimciler ikiye bölündü! ChatGPT eşsiz bir hazine mi yoksa büyük bir tehdit mi?

#Eğitim