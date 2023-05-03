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Site şebekesine ikinci operasyon: Ev sahiplerini tehdit eden 5 kişi yakalandı

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#Esenyurt#Suç Örgütü#Operasyon
Site şebekesine ikinci operasyon: Ev sahiplerini tehdit eden 5 kişi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 09:54

Esenyurt’ta silah zoruyla site yönetimini ele geçiren ve 212 daireyi 785 kişiye satan suç örgütüne yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Çete liderleri Çetin Ş. ve Nihat A. ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen, ev sahiplerini şikayetlerini geri çekmek için tehdit ettikleri belirlenen 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

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Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenyurt’a bir site yönetimini silah zoruyla ele geçirerek 212 daireyi ‘ikiz satış’ yöntemiyle 785 kişiye satan, evlerini isteyen kişileri ise tehdit eden suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında liderliğini Çetin Ş. ile Nihat A.’nın yaptığı belirlenen organize suç örgütüne geçtiğimiz ay operasyon düzenlendi. İlk operasyonda çete liderleriyle beraber 30 kişi yakalandı.

Site şebekesine ikinci operasyon: Ev sahiplerini tehdit eden 5 kişi yakalandı

Operasyonun ardından çete lideri Çetin Ş.’ye yakın kişilerin mağdurlara ulaşarak şikayetlerini geri çekmeleri gerektiğini, şikayetlerini geri çekmedikleri takdirde elektrik ve sularının kesileceği konusunda tehdit ettikleri belirlendi. Bunun üzerine Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Site şebekesine ikinci operasyon: Ev sahiplerini tehdit eden 5 kişi yakalandı

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Yapılan çalışmalarda 5 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3’ü tutuklanırken 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Site şebekesine ikinci operasyon: Ev sahiplerini tehdit eden 5 kişi yakalandı

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#Esenyurt#Suç Örgütü#Operasyon

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