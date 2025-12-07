Site otoparkı göle döndü, araçlar hasar gördü

×
#Yağış#Su Baskını#Küçükçekmece
Küçükçekmece'de yağış nedeniyle su basan sitenin otoparkındaki 7 araçta hasar oluştu.

İstasyon Mahallesi'ndeki İstasyon Sitesi'nin otoparkını, sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle su bastı. Otoparkta bulunan 7 araçta hasar oluştu.

BÖLGEYE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Sığınak bölümü ve asansör boşluğu da suyla dolan binanın elektrik trafosu da zarar gördü. Binanın elektriği kesilirken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

DAHA ÖNCE ÜÇ KEZ YAŞANDI

Otoparktaki suyu tahliye çalışmaları devam ediyor. Öte yandan, bina sakinleri daha önce de aynı sorunun üç kez yaşandığını, yetkililere başvurmalarına rağmen sonuç alınamadığını ifade etti.

