Site görevlisi, apartman sakinini öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı: Cinayeti telefondaki sözlerinden dolayı işlemiş

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Olay, dün saat 01.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Kargı Sokak'taki bir sitede meydana geldi. Site görevlisi Gültekin Yıldırım, sitede oturan ve aralarında husumet bulunan Vehbi Emre Alıcıoğlugil'i, otoparka girdiği sırada tüfekle ateş edip, başından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alıcıoğlugil, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Vehbi Emre Alıcıoğlugil'in cansız bedeni de otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yıldırım ise olay yerinde polise teslim oldu.

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"TELEFONDA TEHDİTLER SAVURDU"

Gözaltına alınan Gültekin Yıldırım, ifadesinde Alıcıoğlugil'in uzun süredir kendisine hakarette bulunup küfrettiğini iddia etti. Yıldırım, olay günü de telefonla arayarak tehditler savurduğu için evindeki ruhsatlı tüfeğini alarak Vehbi Emre Alıcıoğlugil’e aracından indiği sırada ateş ettiğini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldırım, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 'Taksirle yaralama' suçundan 2 ve 'Güveni kötüye kullanma' suçundan 1 kaydı bulunan Alıcıoğlugil'in cenazesi, ikindi namazı sonrası Üçler Mezarlığı’na defnedildi.