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Site görevlisi, apartman sakinini öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı: Cinayeti telefondaki sözlerinden dolayı işlemiş

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#Cinayet#Site#Konya
Site görevlisi, apartman sakinini öldürmüştü İfadesi ortaya çıktı: Cinayeti telefondaki sözlerinden dolayı işlemiş
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2025 17:40

Konya'da sitede oturan husumetlisi Vehbi Emre Alıcıoğlugil'i (44), tüfekle ateş ederek öldüren site görevlisi Gültekin Yıldırım (48) tutuklandı. Yıldırım'ın ifadesinde, Alıcıoğlugil'in uzun süredir kendisine hakaret bulunup küfrettiğini, olay günü de telefonla arayarak tehditler savurduğu için öldürdüğünü öne sürdü.

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Olay, dün saat 01.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Kargı Sokak'taki bir sitede meydana geldi. Site görevlisi Gültekin Yıldırım, sitede oturan ve aralarında husumet bulunan Vehbi Emre Alıcıoğlugil'i, otoparka girdiği sırada tüfekle ateş edip, başından yaraladı.

Site görevlisi, apartman sakinini öldürmüştü İfadesi ortaya çıktı: Cinayeti telefondaki sözlerinden dolayı işlemiş

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alıcıoğlugil, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Vehbi Emre Alıcıoğlugil'in cansız bedeni de otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yıldırım ise olay yerinde polise teslim oldu.

Site görevlisi, apartman sakinini öldürmüştü İfadesi ortaya çıktı: Cinayeti telefondaki sözlerinden dolayı işlemiş

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"TELEFONDA TEHDİTLER SAVURDU"

Gözaltına alınan Gültekin Yıldırım, ifadesinde Alıcıoğlugil'in uzun süredir kendisine hakarette bulunup küfrettiğini iddia etti. Yıldırım, olay günü de telefonla arayarak tehditler savurduğu için evindeki ruhsatlı tüfeğini alarak Vehbi Emre Alıcıoğlugil’e aracından indiği sırada ateş ettiğini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldırım, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 'Taksirle yaralama' suçundan 2 ve 'Güveni kötüye kullanma' suçundan 1 kaydı bulunan Alıcıoğlugil'in cenazesi, ikindi namazı sonrası Üçler Mezarlığı’na defnedildi. 

 

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#Cinayet#Site#Konya

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