×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Site deposundaki eşyaları çaldı, kucağında bebeğiyle cezaevine götürüldü

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Hırsız#Bebek
Site deposundaki eşyaları çaldı, kucağında bebeğiyle cezaevine götürüldü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2023 14:29

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, temizlik yaptığı site deposundaki eşyaları çaldığı belirlenen Gülbahar C. (32), tutuklandı. Gülbahar C., kucağındaki 6 aylık bebeğiyle cezaevine gönderildi.

Haberin Devamı

Olay, Süleymaniye Mahallesi’nde bulunan bir sitede 20 Eylül'de meydana geldi. Site sakinleri, depoyu temizlemesi için Gülbahar C. ile anlaştı. Temizlik için siteye gelen Gülbahar C., iddiaya göre, depoda bulunan mutfak eşyaları ile elektronik cihazları çaldı. Temizliğin ardından depoya kontrol eden site sakinleri, eşyalarının kayıp olduğunu görünce polise şikayette bulundu. Çalışma başlatan polis, Gülbahar C.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin, çaldığı malzemeleri 2'nci el ürün alan yerlere sattığı tespit edildi.

Site deposundaki eşyaları çaldı, kucağında bebeğiyle cezaevine götürüldü

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Gülbahar C., kucağındaki 6 aylık bebeğiyle cezaevine götürüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Hırsız#Bebek

BAKMADAN GEÇME!