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Site çalışanı yöneticiyi kemerle boğdu

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#Isparta#Yönetici#Site Çalışanı
Site çalışanı yöneticiyi kemerle boğdu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2023 07:00

Isparta’da emekli öğretmen Hüseyin Cahit Erdoğan (71), yöneticisi olduğu sitenin kapalı otoparkında kemerle boğularak öldürüldü. Güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin site çalışanı S.Ç. olduğu belirlenerek, gözaltına alındı.

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Isparta Fatih Mahallesi’nde bulunan bir sitenin bodrum katındaki otoparkta dün, site yöneticisi Hüseyin Cahit Erdoğan’ı (71) hareketsiz halde görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri Erdoğan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Erdoğan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri ise güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Sitede çalışan S.Ç.’nin kemerle, Erdoğan’ı boğduğu iddia edildi. S.Ç. şüpheli olarak gözaltına alındı. Cinayetle ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

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#Isparta#Yönetici#Site Çalışanı

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