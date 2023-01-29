Site çalışanı yöneticiyi kemerle boğdu

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Isparta Fatih Mahallesi’nde bulunan bir sitenin bodrum katındaki otoparkta dün, site yöneticisi Hüseyin Cahit Erdoğan’ı (71) hareketsiz halde görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri Erdoğan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Erdoğan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri ise güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Sitede çalışan S.Ç.’nin kemerle, Erdoğan’ı boğduğu iddia edildi. S.Ç. şüpheli olarak gözaltına alındı. Cinayetle ilgili soruşturma sürdürülüyor.