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Yiğit SOYLU - DHA
Haber Giriş: 18.06.2020 - 15:53,Son Güncelleme:

Site bahçesinde oynayan çocuk ölümden döndü

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Site bahçesinde oynayan çocuk ölümden döndü
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İzmir'in Tire ilçesinde, site bahçesinde oynayan 3 yaşındaki M.T.U., geri manevra yapan otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarınca görüntülenirken, sürücü H.Y. (57) ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kaza, 16 Haziran'da Fatih Mahallesi Saraybosna Caddesi'nde bulunan bir sitenin bahçesinde yaşandı. Evlerinin bulunduğu sitenin bahçesinde oynayan çocuğa, geri manevra yapan H.Y.'nin kullandığı 35 HYB 84 plakalı otomobil çarptı. Yaralanan M.T.A., Tire Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu oduğu bildirilirken, kazanın ardından gözaltına alınan sürücü H.Y., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Site bahçesinde oynayan çocuk ölümden döndü

Kaza anı ise sitenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde otomobilin çocuğa çarpması, araçta bulunan bir kadının panik halleri yer alıyor.

Site bahçesinde oynayan çocuk ölümden döndü

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