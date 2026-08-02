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Site bahçesinde 11 yaşındaki çocuğa tekme, yumruk ve tokatlı saldırı kamerada

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#Çocuk Şiddeti#Diyarbakır#Saldırı
Site bahçesinde 11 yaşındaki çocuğa tekme, yumruk ve tokatlı saldırı kamerada
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2026 13:00

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde oyun oynayan 11 yaşındaki E.E.O., aynı sitede yaşayan 19 yaşındaki E.A. tarafından darbedildi. Çevredekilerin araya girdiği olayın ardından ailesi Çocuk Şube Müdürlüğü’ne giderek şikayette bulunurken, saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Bahçede oyun oynayan 11 yaşındaki E.E.O., aynı sitede yaşayan 19 yaşındaki E.A. tarafından tekme, yumruk ve tokatlarla darbedildi.

Site bahçesinde 11 yaşındaki çocuğa tekme, yumruk ve tokatlı saldırı kamerada

Çevredekilerin araya girerken, E.E.O. eve giderek durumu ailesine anlattı. Aile, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne giderek E.A. hakkında şikayette bulundu, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Site bahçesinde 11 yaşındaki çocuğa tekme, yumruk ve tokatlı saldırı kamerada

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#Çocuk Şiddeti#Diyarbakır#Saldırı

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