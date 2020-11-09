MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSİT alanında suçüstü yakalandılar! 6 şüpheli gözaltında...
GeriGündem SİT alanında suçüstü yakalandılar! 6 şüpheli gözaltında...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
ESKİŞEHİR,(DHA)
Haber Giriş: 09.11.2020 - 15:59 | Son Güncelleme:

SİT alanında suçüstü yakalandılar! 6 şüpheli gözaltında...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
SİT alanında suçüstü yakalandılar! 6 şüpheli gözaltında...
Abone Olgoogle-news

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde ‘Roma Yerleşimi ve Nekropolü’ olarak tescilli sit alanında kaçak kazı yapan 6 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Sevk edildikleri adliyede serbest bırakılan şüphelilere ayrıca maske takmadıkları için toplam 5 bin 400 lira ceza uygulandı.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mihalıççık ilçesi Karageyikli Mahallesi Akçaören mevkisinde bulunan ‘Roma Yerleşimi ve Nekropolü’ olarak tescilli birinci derece arkeolojik sit alanı içerisinde kaçak kazı yapıldığını tespit etti. Jandarma ekiplerin, bölgeye giderek 6 şüpheliyi, kazı yaptıkları sırada yakaladı. Şüphelilerin 3 metre eninde, 5 metre derinliğinde çukur kazdıkları belirlenirken, kazı yerinde hilti, jeneratör ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu’na Muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilere koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmadıkları için 900’er liradan toplam 5 bin 400 lira ceza uygulandı. Soruşturma sürüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle