Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)
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Sit alanında kaçak kazıya 3 gözaltı
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesindeki sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi, suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Narlıdere köyü yakınlarındaki 1’inci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Hemen bölgeye giden jandarma ekipleri, kazı yapan 3 kişiyi, yakaladı. Kimlikleri açıklanmayan şüpheliler, gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.
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