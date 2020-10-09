MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSit alanında kaçak kazıya 3 gözaltı
GeriGündem Sit alanında kaçak kazıya 3 gözaltı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)
Haber Giriş: 09.10.2020 - 12:37 | Son Güncelleme:

Sit alanında kaçak kazıya 3 gözaltı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sit alanında kaçak kazıya 3 gözaltı
Abone Olgoogle-news

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesindeki sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi, suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Narlıdere köyü yakınlarındaki 1’inci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Hemen bölgeye giden jandarma ekipleri, kazı yapan 3 kişiyi, yakaladı. Kimlikleri açıklanmayan şüpheliler, gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle