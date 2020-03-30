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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)
Haber Giriş: 30.03.2020 - 15:24,Son Güncelleme:/

Sit alanında kaçak kazıya 3 gözaltı

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Sit alanında kaçak kazıya 3 gözaltı
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OSMANİYE'de, sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kırmıtlı köyünde bulunan sit alanında izinsiz kazı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, M.Ş.Ç., O.D. ve C.D.'yi suçüstü yakalayarak gözaltına alındı.

Çevrede yapılan aramada ise 1 jeneratör, 50 metre ara kablosu ve 35 kazı malzemesi ele geçirildi.

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