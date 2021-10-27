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Sit alanında kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar

#Mersin#Silifke#Sit Alanı
Sit alanında kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar

Mersin'in Silifke ilçesinde, sit alanında iş makinesiyle izinsiz kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yeğenli Mahallesi'ndeki ikinci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi iş makinesiyle kazı yaparken yakaladı.

Bölgedeki aramalarda, Antik döneme ait olduğu değerlendirilen 6 eser ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Eserler, Silifke Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Sit alanında kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar

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#Mersin#Silifke#Sit Alanı

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