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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)
Haber Giriş: 21.09.2020 - 17:22 | Son Güncelleme:

Sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişiye suçüstü

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Sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişiye suçüstü
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OSMANİYE'de arkeolojik sit alanında kazı yapan 2 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçeye bağlı Kesmeburun köyünde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, arkeolojik sit alanı içerisinde izinsiz kazı yapan H.K. ve H.Ş.'yi suçüstü yakaladı. Olay yerinde yapılan incelemede ise jeneratör, hilti, kazma, kürek ve 7 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. İzinsiz kazı yapan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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