Sit alanı yakınında iş makinesiyle define kazısı: 4 gözaltı

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Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kum Mahallesi Gençplinius Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre R.K., S.Ç., R.D ve İ.A. define kazısı yapmak için Ankara'dan Amasra'ya geldi. 4 şüpheli, 1'inci derece arkeolojik sit alanı içerisinde bulunan, Roma döneminden kalma Bedesten mevkisine 100 metre uzaklıktaki dere kenarında kazı yaptı. Kazı sırasında iş makinesi de kullanıldı. Çevredekiler, durumdan şüphelenerek polise haber verdi. Polis, şüphelileri yakalayıp, kazı çalışmasını durdurdu. Kazı yapan 4 kişi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.