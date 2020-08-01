‘Sistemin başarısı net görünüyor’

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, “40 yıldır yürütülen terörle mücadelede başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Dış politikada da başarılı olundu. Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi’nin iki yıllık uygulamaları yakından incelendiğinde bu başarıyı net olarak görmek mümkün” dedi. Türkiye’nin dış politikada artık sonuç almaya başladığını söyleyen Bahçeli, şöyle konuştu: “Türkiye, dış politikada çok yönlü bir mücadele sürdürmekte ve başta komşular olmak üzere toplumu iknada başarılı olmaktadır. Türkiye’nin her ne kadar yalnız kalması için çaba gösterenler olsa da ülkemiz bu konuda da üstün gayretleriyle sonuç almaya artık ulaşmış bulunmaktadır.”

BAHÇELİ TWITTER’A KARAGÜMRÜK’Ü KUTLAYARAK DÖNDÜ

1 Temmuz’da Twitter’ı bırakan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya düzenlemesinin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından geri döndü. MHP Lideri, 30 gün sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Süper Lig’e yükselen Karagümrük Spor’u kutlayarak, “Başarılar diliyorum, taraftarlarını tebrik ediyorum” dedi.