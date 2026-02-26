Sistemi kandırdı ama polisin hafızasına yenildi

Haberin Devamı

İSTANBUL Mecidiyeköy’de 13 Şubat günü güven timleri, şüphelendikleri bir çifti durdurdu. Kimlik kontrolü yapan güven timi, Abdülhamit K. (18) adına düzenlenmiş sahte içerikli kimlikte herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı. Bu sırada kimlik kontrolü yapan bir polis memuru, yaklaşık 1.5 yıl önce Galata’da aynı kişiye kimlik kontrolü yaptığını hatırladı. Polis memuru, kendisine Abdülhamit K. adına düzenlenmiş kimlik gösteren kişinin isminin farklı olduğunu anımsadı. Bu sırada şüphelinin eşinin elinde bulunan dövme polis memurunun dikkatini çekti. Dövmede kimliktekinden farklı bir isim yazdığını gören polis, durumu anlamaya çalıştığı sırada şüpheli kaçmaya başladı. Yaklaşık 1 kilometre süren takip sonucu şüpheli yakalandı. Güven timleri gözaltına alınan şüphelinin gerçek kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFINI DEĞİŞTİRMİŞ

Kimlik incelemesi yapılan şüphelinin, kendi yüzüyle akrabasının yüzünü yapay zekâ programında birleştirip kimlikte kullanmak üzere fotoğraf oluşturduğu ortaya çıktı. Yakalanmamak için bu yönteme başvurduğu öğrenilen şüphelinin, yapay zekâ yöntemiyle oluşturduğu fotoğraf ve akrabasının bilgileriyle nüfus müdürlüğünden sahte içerikli kimlik çıkardığı tespit edildi. Gerçek isminin Muhammed A. olduğu belirlenen şüphelinin ‘hırsızlık’ suçundan 19 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

YILLARCA BÖYLE KAÇMIŞ

Bunun üzerine polis ekipleri kimliğin adliye ve emniyet sorgulama sistemlerindeki veri tabanlarında incelemesini yaptı. Polis yapay zekâyla oluşturulan fotoğrafın resmi kayıtlarda yer aldığı, bu nedenle kimlik kontrollerinde şüphelinin tespit edilmesinin zorlaştığı belirlendi. Şüphelinin bu şekilde yıllarca polis kontrolleri sırasında yakalanmadığı ortaya çıktı. Muhammed A. hakkında ‘başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma’ ve ‘yalan beyan’ suçlarından da adli işlem başlatıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan Muhammed A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.