Sistematik vahşete ‘zincirleme’ ceza

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Ankara’da yaşayan bir çocuk annesi S.Ç. (28) aynı işyerinde çalıştığı Mustafa Şafak (41) ile bir süre duygusal birliktelik yaşamaya başladı. Ancak genç kadın, Şafak’ın evli olduğunu öğrenince ilişkisini bitirmek istedi. Genç kadın daha sonra 2025 yılında eski eşiyle yeniden evlendi. Ancak şüpheli Şafak, genç kadının peşini bırakmayarak tekrar görüşmek istedi. Genç kadın ise yeniden görüşme talebini reddetti. Reddedilmesine rağmen Şafak, 15 Temmuz 2025 günü konuşma bahanesiyle genç kadının evine gelerek “İçeri almazsan eşine flört ettiğimizi söylerim” şeklinde tehditte bulundu. Genç kadın da korkudan şüpheli Şafak’ı içeri almak zorunda kaldı. Şafak içeriye girdikten sonra S.Ç.’ye tecavüz ederek uygunsuz fotoğraflarını çekti ve “Başkalarına anlatırsan, benden şikâyetçi olursan eşine anlatırım, çocuğu elinden alırım, çektiğim fotoğrafları yayarım” şeklinde tehdit etti. Genç kadın da “çocuğun velayetinin kendisinden alınacağı korkusuyla ve çevresindeki insanların kendisine inanmayacakları ve kötü gözle bakacakları” endişesiyle şikâyetçi olmadı. Şüpheli Şafak, ağustos, ekim ve aralık 2025 tarihlerinde de benzer şekilde genç kadının evine gelerek eylemlerine devam etti.

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‘ŞİKÂYETÇİ OLURSAN BIÇAĞI SAPLARIM’

İddianamede, Şafak’ın 1 Ocak günü yine genç kadının evine gelerek zorla içeri girdiği, bu sefer 4 yaşındaki erkek çocuğa yönelik istismar eyleminde bulunduğu, bunu engellemeye çalışan anneyi de “Şikâyetçi olursan bu bıçağı ikinizden birine saplarım” diyerek tehdit ettikten sonra evden ayrıldığı da anlatıldı. Şüphelinin, genç kadına yönelik eylemleri ocak, şubat 2026 tarihleri boyunca da sürdü. İddianamede şüphelinin 15 Şubat günü yine S.Ç.’nin evine geldiği, zorla içeri girdikten sonra “plastik kelepçe benzeri bir cisim ile müştekinin elini ve ayaklarını bağladığı” cam soda şişesi ile tecavüz ettiği iddia edildi. Aylarca süren sistematik cinsel şiddete, darp ve tehditlere maruz kalan genç kadın 23 Şubat günü Sincan Emniyet Müdürlüğü’ne giderek, şüpheliden şikâyetçi olmak istedi. Ancak, Mustafa Şafak, kendisine ulaşarak, tehditlerde bulundu ve şikâyetinden vazgeçmesini sağladı. Bu olaydan sonra da şüphelinin genç kadına yönelik şiddeti devam etti. İddianameye göre, maruz kaldığı sistematik işkenceye dayanma gücü kalmayan S.Ç., cesaretini toplayıp 7 Mart günü karakola giderek şikâyetçi oldu ve darp raporu aldı.

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ÇOCUĞUN ANLATTIKLARI SAMİMİ VE GÜVENİLİR

Başlatılan soruşturma kapsamında Çocuk İzlem Merkezi’nde (ÇİM) mağdur çocuğun ifadesi alındı. İddianamede yer verilen ifadesinde mağdur çocuk maruz kaldığı istismarı anlattı. İddianamede, ‘mağdurun beyanlarının samimi ve güvenilir olduğu’ belirtildi. Mağdur çocuk hakkında alınan Ankara Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen raporda ise istismar bulgularına yer verildiği kaydedildi.

Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, şüpheli Şafak için, ‘nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla tehdit, nitelikli cinsel saldırı, şantaj, kadına karşı basit yaralama’ suçlarından 148 yıla kadar ceza talep edildi. İddianamede, her bir suç yönünden sanığın daha fazla ceza alması için ‘zincirleme suç’ hükümlerinin uygulanması da istendi. Mahkeme şüphelinin tutukluluk halinin devamına karar vererek, davanın ilk duruşmasını ekim ayında yapılmasına karar verdi.

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