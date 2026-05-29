Sistematik vahşet

ANKARA’da 2023 yılında boşanma aşamasında olan bir çocuk annesi Ş.Ç. (28), o dönemde aynı iş yerinde çalıştığı Mustafa Ş. (41) ile duygusal birliktelik yaşamaya başladı. Ancak genç kadın, iddiasına göre Mustafa Ş.’nin evli olduğunu bilmiyordu. İkilinin ilişkisi sürerken Ş.Ç., Mustafa’nın oğluna sünnet düğünü yapacağını duyunca evli olduğunu anladı ve ilişkiyi bitirdi. Genç kadın, Nisan 2025’te eski eşiyle yeniden evlendi.

KADINI TEHDİT ETTİ ZORLA EVE GİRDİ

Bir süre sonra Mustafa Ş., genç kadına ulaşarak, yeniden buluşma talebinde bulundu. Ancak Ş.Ç., bu talebi kabul etmedi. Buluşma teklifinin reddedilmesi üzerine Mustafa Ş., ‘aralarındaki geçmiş ilişkiyi kocasına anlatmakla’ genç kadını tehdit etmeye başladı. 15 Temmuz 2025 günü Mustafa Ş., konuşma bahanesiyle genç kadının evine geldi. O sırada 4 yaşındaki oğluyla evde yalnız olan kadın, Mustafa Ş.’yi içeri almak istemedi. Ancak zorla içeri giren şüpheli, genç kadına tecavüz etti ve uygunsuz fotoğraflarını çekti. Şüpheli, daha sonra çektiği bu fotoğraflarla genç kadını tehdit etmeyi sürdürdü. Korkusundan şikâyetçi olamayan genç kadına yönelik tecavüz eylemleri bir süre daha devam etti. Geçen şubat ayında şüpheli, bir kez daha genç kadının evine gelerek şantajına devam etti.

‘ÇOCUĞUMUN GÖZÜ ÖNÜNDE SALDIRDI’

Ş.Ç. ifadesinde, şüphelinin bir kez daha evine gelerek içeri girmeye çalıştığını belirterek özetle, şu iddialarda bulundu:

“Ben eve almak istemedim. Ancak telefonu çıkarıp bana eşimin numarasını gösterdi. Eşimi arayacağını ve apartmanda rezillik çıkaracağını söyledi. Bu nedenle içeri almak zorunda kaldım. Evin hol kısmında ellerimi ve ayaklarımı plastik kelepçe benzeri bir şeyle bağlayıp tecavüz etti. Daha sonra cam soda şişesiyle de tecavüz etti. Bütün bunları oğlumun gözü önünde yaptı. Oğlum şu anda 4 yaşında. Oğlum bunları görünce odaya kaçtı... Mustafa, oğlumun peşinden gidip onu yakaladı ve ona yönelik de eylemlerde bulundu. Bağırdım, bağırınca şüpheli bıçak çıkardı, oğlumu öldürmekle tehdit etti. Şüpheli bundan önce de çocuğuma yönelik 2 kez daha istismar eyleminde bulundu.”







OĞLUNUN PSİKOLOJİSİ BOZULDU

Maruz kaldığı istismar eylemleri nedeniyle çocuğunun psikolojisinin de olumsuz etkilendiğini belirten genç kadın, ifadesinin devamında, “Bu olaylardan sonra oğlum, daha önce hiç yapmadığı halde geceleri altına kaçırmaya başladı. Eskiden tuvalet temizliğine ben yardım ediyordum ancak bu yaşananlardan sonra artık yardım etmemi istemiyor. Parka gittiğimizde tek başına da olsa artık oynamıyor, içine kapandı. Oğluma bir oyuncak ayı almıştım, bu olaydan sonra oğlumun, oyuncağın poposuna parmağıyla dokunduğunu gördüm” dedi.

Uzun süre sistematik cinsel şiddete, darp ve tehditlere maruz kalan genç kadın, cesaretini toplayarak şikâyette bulundu. Şikâyet üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şüpheli olarak ifadesi alınan Mustafa Ş. ise hakkındaki suçlamaları reddetti. Ş.Ç. ile çeşitli zamanlarda ‘rızaya dayalı’ ilişki yaşadıklarını öne süren şüpheli, genç kadının çocuğuna yönelik herhangi bir istismar eyleminde bulunmadığını iddia etti.

ÇOCUĞUN İFADESİ ANNESİNİ DOĞRULADI

Savcılık, şüphelinin tutuklanmasına yönelik hazırladığı sevk yazısında, “2022 doğumlu olan mağdur çocuğun, Çocuk İzlem Merkezi’nde (ÇİM) alınan ifadesinde, annesinin iddialarını doğrulayacak beyanlarda bulunduğu” vurgulandı. Sevk yazısında ayrıca, Adli Tıp Grup Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda mağdur çocuğun istismar edildiğine ilişkin bulgulara yer verildiği belirtilerek şüphelinin tutuklanması talep edildi. Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliği de 15 Mayıs tarihinde; mağdur çocuğun ifadesi ve Adli Tıp raporunu dikkate alarak şüphelinin, ‘12 yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı’ ve ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Genç kadının avukatı Metehan Ağır da müvekkilinin ve 4 yaşındaki oğlunun uzun süre sistematik cinsel şiddet, darp, tehdit ve şantaja maruz kaldığını iddia etti. Adli tıp raporlarının da yaşanan ağır travmayı doğruladığını belirten avukat Ağır, “Olayın boyutları toplum vicdanını derinden yaralamıştır. Adaletin en kısa sürede tecelli etmesi ve bu zalimce fiillerin en ağır şekilde cezalandırılması için adli sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.