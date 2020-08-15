Son Güncelleme:
Şişme deniz koltuğuyla ekipleri alarma geçirdi!
Balıkesir'in Edremit ilçesinde tek kişilik şişme deniz koltuğuyla girdiği denizde, kuvvetli poyrazın etkisiyle kıyıdan açığa sürüklenen kişi, cankurtaran ekiplerince kurtarıldı.
Akçay Plajı'ndan şişme deniz koltuğuyla denize giren Dinçer Güngör, kuvvetli poyrazın etkisiyle kıyıdan açığa sürükledi.
Kendi imkanlarıyla kıyıya dönemeyen Güngör, devriye görevi yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekibi tarafından bota alınarak, sahile çıkarıldı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle