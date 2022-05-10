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Şişme botu delinen sağlık çalışanı gölde boğuldu

#Çorum#Şişme Bot#Vefat
Şişme botu delinen sağlık çalışanı gölde boğuldu

Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki Obruk Baraj Gölü'ne balık avlamak için açıldığı şişme botun delinmesi sonucu göle düşen sağlık personeli Abdullah Karadağ (48) yaşamını yitirdi.

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Olay, sabah saatlerinde Obruk barajında meydana geldi. Yanında bulunan arkadaşıyla birlikte balık avlamak için şişme botla baraj gölüne açılan Abdullah Karadağ ve arkadaşının içinde bulunduğu şişme bot delindi. Bu sırada Karadağ düştüğü gölde kayboldu. Yüzerek kıyıya çıkan arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD'a bağlı su altı arama kurtarma ekipleri merkeze bağlı Salur köyü mevkisinde Karadağ'ın cansız bedenine ulaştı.

Cenaze, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, Abdullah Karadağ’ın Amasya'da sağlık personeli olarak görev yaptığı öğrenildi.

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#Çorum#Şişme Bot#Vefat

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