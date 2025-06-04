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Şişme botla denize açılan çocuklar sağ salim bulundu

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#Çocuklar#Şişme Bot#Deniz Kazası
Şişme botla denize açılan çocuklar sağ salim bulundu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2025 10:03

İstanbul Sarıyer'de şişme botla denize açılan 2 çocuk, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sağ salim bulundu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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İstanbul Sarıyer'de şişme botla denize açılan ve geri dönemeyen 2 çocuk, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulundu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay, dün 19.30 sıralarında Sarıyer sahilinde yaşandı. İki çocuğun şişme botla denizde ilerlediği fark edildi.

Şişme botla denize açılan çocuklar sağ salim bulundu

UZUN SÜRE KÜREK ÇEKTİLER

Uzun süre denizde kürek çeken çocukları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Çocukların botla ilerlediği anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, şişme botla çocukların denizde açıldıkları anlar yer aldı. Bu sırada oradan geçen bir tur teknesinin oluşturduğu dalgalar nedeniyle çocukların botta güçlükle durdukları görüldü.

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Şişme botla denize açılan çocuklar sağ salim bulundu

ÇOCUKLARI SAHİL GÜVENLİK EKİBİ BULDU

Kıyıdan uzaklaşan çocukları kurtarmak için Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Havanın kararmasıyla kıyıya ulaşması zorlaşan çocuklar, ekipler tarafından kurtarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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#Çocuklar#Şişme Bot#Deniz Kazası

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