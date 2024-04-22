Şişli’nin sokakları oyun alanı oldu

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Şişli Belediyesi çocukların güvenle oyun oynayabilmesi için hayata geçirdiği ‘Bizim Sokak’ projesi kapsamında Merkez Mahallesi’nde Kazım Orbay Caddesi, 19 Mayıs Mahallesi’nde Veteriner Hilmi Sokak, Yayla Mahallesi’nde Sebahattin Delice Sokak, Mecidiyeköy Mahallesi’nde Çağlar Sokak ve Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’nde Aydın1 Sokak 12 saatliğine trafiğe kapatıldı. Araçtan arındırılan sokaklarda çocuklar, güvenle ve özgürce oynadı.

Şişli Belediyesi’nde görevli kreş öğretmenlerinin eşliğinde, özel olarak tasarımı gerçekleşen oyun alanlarında çocuklara yönelik hareketli ve dinlendirici atölyelerde serbest zaman aktiviteleri yapıldı. Yine çocuklar için oluşturulan ‘Hayal Gücü Atölyeleri’nde ise bitki dikimi, ebru ve kil sanatı, kitap okuma etkinlikleri düzenlendi. Ayrıca etkinlikler süresince yetişkinler için de oturma alanları sağlandı. Mahalle sakinlerine yiyecek ve içecek ikram edildi. Projenin uygulandığı sokaklarda, çocuklarının yanı sıra mahalle sakinleri de birbirinden farklı aktivitelerle keyifli anlar yaşadı.

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60 AYRI SOKAK RENKLENECEK

‘Bizim Sokak’ projesi, yeşil alan ve parklara erişim konusunda dezavantaja sahip olan mahallelerde cumartesi ve pazar günleri, her hafta 15 farklı sokak olmak üzere ayda toplam 60 sokakta gerçekleşecek.

Her hafta düzenli olarak geçici olarak trafiğe kapanan sokakların, uygunsa kalıcı olarak, trafiğe kapatılması üzerine çalışmalar başlayacak.