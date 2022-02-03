Şişli'deki yabancı uyruklu kadının çantasını çalan hırsızlar kamerada

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Meteorolojiden yeni uyarı İl il sıralandıMeteoroloji'den yeni uyarı! İl il sıralandı#Meteoroloji
53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...#Charles Manson
G.Sarayın blöfü tutmadı, Beşiktaş bir gecede işi bitirdi, en karlı çıkan Rizespor oldu İşte transferin hikayesi...G.Saray'ın blöfü tutmadı, Beşiktaş bir gecede işi bitirdi, en karlı çıkan Rizespor oldu! İşte transferin hikayesi...#Transfer
Bakan Nebatiden Japon medyasına enflasyon ve kur mesajıBakan Nebati'den Japon medyasına enflasyon ve kur mesajı#Nureddin Nebati
Atinadan itiraf gibi açıklama TÜRK İHAları resmen dert olduAtina'dan itiraf gibi açıklama! TÜRK İHA'ları resmen dert oldu#Yunanistan
ABD liderliğindeki koalisyondan Suriyede operasyonABD liderliğindeki koalisyondan Suriye'de operasyon#ABD
Amerikan desteği siyasette işe yarar mıAmerikan desteği siyasette işe yarar mı?#Abdi İpekçi
T hücresi müjdesi... Omicrondan sevindiren haber geldiT hücresi müjdesi... Omicron'dan sevindiren haber geldi!#Omicron
Kripto paralar durgunlaştı Piyasada yaprak kıpırdamıyorKripto paralar durgunlaştı! Piyasada yaprak kıpırdamıyor#Kripto Para
Galatasaray tişörtüyle paylaşım yapınca takımdan gönderildiGalatasaray tişörtüyle paylaşım yapınca takımdan gönderildi!#Galatasaray
Altın fiyatlarında hareketlenme Kritik veri bekleniyorAltın fiyatlarında hareketlenme! Kritik veri bekleniyor#Altın
Türkiyeyi dehşete düşüren olay İşkence görüntülerini sosyal medyada yayınladıTürkiye'yi dehşete düşüren olay! İşkence görüntülerini sosyal medyada yayınladı#İrem Ay
Erdoğan’dan Kabine değişikliği mesajıErdoğan’dan Kabine değişikliği mesajı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İşte Yargının Eren Komiseri Uğur Aslanın gerçek kızıİşte Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan'ın gerçek kızı#Uğur Aslan
İrem Derici ünlü şarkıcıya övgüler yağdırdı: Aşık oldum o ne asaletİrem Derici ünlü şarkıcıya övgüler yağdırdı: Aşık oldum o ne asalet!#İrem Derici
HABERLERGündem Haberleri

Şişli'deki yabancı uyruklu kadının çantasını çalan hırsızlar kamerada

#Şişli#İstanbul #Polis

Şişli'de bir lokantada yemek yiyen Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu Ba.T.B.'nın içinde yaklaşık 16 bin lira değerinde döviz bulunan çantasını çalarak kaçan iki kadın şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Şüphelilerden 34 yaşındaki Dilan B.'nin daha önce işlediği suçlardan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Hamile olduğu için cezası ertelenen şüpheli suç ortağı ile adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Haberin Devamı

Şişli'de bir lokantada geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda yemek yiyen Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu Ba.T.B.'nin yanındaki kol çantası ortadan kayboldu. Mağdurun İçinde 1000 Euro ile 40 bin CFA (Orta Afrika Cumhuriyetinde kullanılan para birimi) bulunan çantanın kaybolduğunu fark etmesi üzerine lokantadaki güvenlik kameraları incelendiğinde gerçek ortaya çıktı. Görüntülerde mağdurun hemen arkasında masada sözde yemek yiyen kadın grubundan bir kişinin elindeki poşetle perdeleme yaparak fark ettirmeden çantayı çaldığı anlaşıldı. Görüntülerde şüphelilerin çantayı aldıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştıkları görüldü.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri görüntüleri inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler Dilan B. ile suç ortağı olduğu iddia edilen Selma K. gözaltına alındı.

Şişlideki yabancı uyruklu kadının çantasını çalan hırsızlar kamerada

AZILI SUÇLU ÇIKTILAR

Haberin Devamı

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden Dilan B.'nin daha önceden 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Şüphelinin daha önce de benzer suçlardan 14 kez yakalandığı tespit edildi. Polis kayıtları göre Selma K.'nın daha önceden 5 kez yakalandığı ve hakkında yakalama müzekkeresi bulunduğu öğrenildi.

HAMİLE OLDUĞU İÇİN 14 YIL HAPİS CEZASI ERTELENDİ

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Açıktan hırsızlık suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Öte yandan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Dilan B.'nin cezası ise hamile olduğu için ertelendi. Şüpheliler adli kontrol hükümlerince her gün polis merkezine giderek imza verecekler.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şişli#İstanbul#Polis

BAKMADAN GEÇME!

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...

#Charles Manson
Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan

BAKMADAN GEÇME!

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...

#Charles Manson
Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan