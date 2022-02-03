Şişli'deki yabancı uyruklu kadının çantasını çalan hırsızlar kamerada

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Şişli'de bir lokantada geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda yemek yiyen Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu Ba.T.B.'nin yanındaki kol çantası ortadan kayboldu. Mağdurun İçinde 1000 Euro ile 40 bin CFA (Orta Afrika Cumhuriyetinde kullanılan para birimi) bulunan çantanın kaybolduğunu fark etmesi üzerine lokantadaki güvenlik kameraları incelendiğinde gerçek ortaya çıktı. Görüntülerde mağdurun hemen arkasında masada sözde yemek yiyen kadın grubundan bir kişinin elindeki poşetle perdeleme yaparak fark ettirmeden çantayı çaldığı anlaşıldı. Görüntülerde şüphelilerin çantayı aldıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştıkları görüldü.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri görüntüleri inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler Dilan B. ile suç ortağı olduğu iddia edilen Selma K. gözaltına alındı.



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Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden Dilan B.'nin daha önceden 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Şüphelinin daha önce de benzer suçlardan 14 kez yakalandığı tespit edildi. Polis kayıtları göre Selma K.'nın daha önceden 5 kez yakalandığı ve hakkında yakalama müzekkeresi bulunduğu öğrenildi.

HAMİLE OLDUĞU İÇİN 14 YIL HAPİS CEZASI ERTELENDİ

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Açıktan hırsızlık suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Öte yandan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Dilan B.'nin cezası ise hamile olduğu için ertelendi. Şüpheliler adli kontrol hükümlerince her gün polis merkezine giderek imza verecekler.