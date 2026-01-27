Şişli'deki vahşette katilin ifadesi ortaya çıktı! Her satırı kan dondurdu... 'Durdona'yı eve çağırma kastım zaten öldürmekti'

Haberin Devamı

24 Ocak'ta Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta kağıt toplayan kişinin çöp konteynerinde başı olmayan ceset olduğunu görmesiyle olay yerine gelen polislerin incelemesi sonrası bir kadına ait olan ceset Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna götürülmüştü.

Cesedin Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'ya (36) ait olduğu belirlenmişti.

Polis ekipleri, 8 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra Özbekistan uyruklu şüpheliler D.A.U.T. ve G.A.K'yi Gürcistan'a kaçmaya çalıştıkları sırada İstanbul Havalimanı'nda yakalamıştı. Çalışmaların devamında da şüpheli E.K. gözaltına alınmıştı.

CİNAYETE İLİŞKİN DETAYLAR

Maktul Durdona Khakımova'nın şüpheli D.A.U.T. ile 3 ay önce sosyal medyadan tanıştığı, şüphelinin Türkiye'ye gelerek İstanbul'da inşaat işçiliğine başladığı belirlenmişti.

Haberin Devamı

Fatih'te imam nikahlı olduğu bir kişiyle aynı evde yaşadığı belirlenen Khakımova'nın evden çıkarken aile dostları olan E.K.'nın yanına gittiğini söylediği, kasaplık yaptığı öğrenilen ve gözaltındaki şüpheliler arasında bulunan E.K.'nın de bu nedenle yakalandığı öğrenilmişti.

Maktulün Ümraniye'deki adrese geldiğinde daire içerisinde şüpheli D.A.U.T.'nin olduğu, bir süre sonra da G.A.K.'nın de geldiği tespit edilmişti.

Zanlı D.A.U.T. emniyetteki ilk ifadesinde olayı keskin bıçakla gerçekleştirdiğini, bıçağı attığı yeri ise hatırlamadığını iddia etmişti.

Polis ekipleri, Özbekistan uyruklu 2 şüphelinin Ümraniye'den Şişli'ye kadar taksiyle geldiğini, cesedin parçalarını koydukları valizleri güzergah üzerindeki çöp konteynerlerine attıklarını, daha sonra da Fatih'te kiraladıkları şoförlü araçla havalimanına gittiklerini tespit etmişti.

Öte yandan, maktul Khakımova'nın Fatih'te kaldığı evden çıkması ve caddede yürümesi güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

İLGİLİ HABER Kanlı valizle vahşet turu... Durdona Khokimova cinayetinin detayları ortaya çıktı Haberi görüntüle

3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin, Şişli'de kağıt toplayan kişi tarafından bir kadının başsız cesedinin bulunmasıyla ilgili çalışmaları sürüyor.

Haberin Devamı

Bu kapsamda gözaltına alınan Özbekistan uyruklu şüpheliler D.A.U.T. ve G.A.K. ile E.K.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

KATİLİN İFADESİ KAN DONDURDU

CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz, katil zanlısının ifadesine ulaştı. Tokaz, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye günlerdir Şişli'deki vahşi cinayeti konuşuyor. Şişli'de katledilen Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova cinayetine ilişkin 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli de o vahşi cinayeti nasıl işlediklerini anlattı.

Durdona Khakımova'nın sevgilisi D.A.U.T., ifadesinde ilk olarak Durdona Khakımova ile nasıl tanıştığını anlattı. D.A.U.T. 'Biz Durdona ile tanıştığımızda kendisi ile sevgili olduk. Ben zaten halihazırda evliydim. Sonrasında biz Durdona ile Mayıs ayına kadar görüşmeye başladık, farklı otellerde kaldık. Bu şekilde ilişkimiz devam etti. Sonrasında ben eşime de Durdona ile sevgili olduğumuzu söyledim' dedi.

Haberin Devamı

D.A.U.T.'nin özellikle cinayet gününü anlattığı noktalar hakikaten kan dondurucu. D.A.U.T. '24.01.2026 günü ben G.A.K.'nin evindeydim. Saat 10 sıralarında uyandım. Sonrasında taksiye bindim ve Durdona'nın evine gittik. Eve geldikten 15-20 dakika kadar sonra Durdona eve geldi. Sonrasında Durdona kapıyı açıp içeriye girdiği anda Durdona'nın kafasına ütüyle vurdum, Durdona yere düştü. Ben de mutfaktan aldığım bıçakla sırt kısmına 4 defa vurduğumu hatırlıyorum. Bu arada evde sadece Durdona ile ikimiz vardık. Ütüyle vurduktan sonra Durdona'nın bağırma sesi çıkmıştı. Bıçak darbelerinde kendisinden herhangi bir ses çıkmadı. Evin içerisinde yürüyerek biraz nefeslendim. Sonrasında Durdona'yı koridordan kaldırdım ve banyoya taşıdım.' dedi.

Haberin Devamı

PLANLI ŞEKİLDE ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Bu kısımda da Durdona'yı öldürdüğü andan sonra nasıl parçalara ayırdığını anlattı. Sonrasında dışarıda bekleyen arkadaşından yardım istediğini Durdona'nın vücudunu evin banyo bölümünde ayırdıktan sonra ayrı ayrı siyah poşetlere koyarak evden çıktılarını söyledi. Detaylı şekilde anlatamıyorum ama katil zanlısı o kadar soğukkanlı bir biçimde cesedi nasıl ayırdıklarını adım adım anlatmış ki... Hakikaten kan donduran bir cinayet. Durdona'yı planlı şekilde öldürdüğünü itiraf etmiş. Katil zanlısı 'Durdona'yı eve çağırma kastım zaten öldürmekti. Öldüreceğimden arkadaşımın da haberi vardı. Öldüreceğime yönelik plan yapmıştım. Beni aldattığı için ben Durdona'yı öldürdüm. Kendisi beni başka erkeklerle aldattı. Onun yüzünden ailem dağıldı ben de öldürdüm' ifadelerini kullanıyor.

Haberin Devamı

Soruşturmayı takip ediyoruz. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz."





TAKSİYE BİNDİKLERİ ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma tüm hızıyla devam ederken bir yandan da olayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıkıyor. Durdona Khokimova cinayetine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde katil zanlılarının Ümraniye'den içinde ceset parçaları bulunan bavulla taksiye bindikleri anlar yer alıyor.