Şişli’deki vahşet! Eski eşi Bahar Aksu'yu öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edildi

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İstanbul Şişli'de Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nde Bahar Aksu, işe gittiği sırada eski eşi Rüstem E. ve arkadaşı S.S. tarafından 17 LT 343 plakalı araca zorla bindirilerek kaçırılmak istenmiş, Rüstem E. araca binmemek için direnen eski eşini silahla ağır yaralamıştı. Şüpheli Rüstem E., olay yerinden yaya olarak kaçarken, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Aksu'nun hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Aracı kullanan S.S'nin yanı sıra yanında bulunan S.Y. (33) ile A.B. (44) Silivri'de polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri, Bahar Aksu ile şüpheli Rüstem E.'nin 2019 yılında evlendikten sonra 2022'de boşandıklarını, müşterek çocuklarının olmadığını, 2020'de maktulün şüpheli hakkında "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından iki ayrı müracaat kaydının olduğunu, aralarında süren herhangi bir tedbir kararının bulunmadığını tespit etmişti.

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Şüpheli Rüstem E. de polis ekiplerince araçla kaçarken trafikte yakalanmıştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Eski eşi Bahar Aksu'yu öldüren Rüstem E. ve beraberindeki 3 kişi, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.