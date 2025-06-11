×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Şişli'deki vahşet! Bahar Aksu cinayetinde sanıklar ilk kez hakim karşısına çıkıyor

Güncelleme Tarihi:

#Şişli#Bahar Aksu#Kadın Cinayeti
Şişlideki vahşet Bahar Aksu cinayetinde sanıklar ilk kez hakim karşısına çıkıyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2025 10:23

İstanbul Şişli'de 5 Mayıs 2025'te, arkadaşlarıyla birlikte kaçırmaya çalıştığı eski eşi Bahar Aksu'yu sokak ortasında silahla vurarak öldüren Rüstem Elibol (37) ve ona yardım eden 3 kişi bugün ilk kez Çağlayan'daki İstanbul Adalet Saray 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbetle, 14 yıl hapis cezası talep edildi. Duruşmanın saat 10.30'da başlaması bekleniyor.

Haberin Devamı

Olay Şişli Cumhuriyet Mahallesi Kasım Orbay Caddesi'nde 5 Mayıs Pazartesi günü meydana geldi. İşe giderken eski eşi tarafından kaçırılmaya çalışılan Bahar Aksu, Rüstem Elibol tarafından silahla vurularak öldürüldü. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olay sonrasında katil zanlısı Rüstem Elibol ve yanındaki S.Y., S.S. ve A.B. isimli 3 kişi olay yerinden kaçtı. Aynı gün polis tarafından yakalanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede sanık Rüstem Elibol hakkında 'Boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ve diğer 3 şüpheli hakkında ise 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Haberin Devamı
İLGİLİ HABERBahar’ı da soldurdularBahar’ı da soldurdularHaberi görüntüle

Ayrıca tüm şüpheliler için 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ek olarak 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

Katil zanlısı Rüstem Elibol ve ona yardım eden 3 kişi bugün ilk kez Çağlayan'daki İstanbul Adalet Saray 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

İLGİLİ HABERBahar Aksu cinayeti öncesi şüphelilerin keşif yaptığı belirlendiBahar Aksu cinayeti öncesi şüphelilerin keşif yaptığı belirlendiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Şişli#Bahar Aksu#Kadın Cinayeti

BAKMADAN GEÇME!