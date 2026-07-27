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Şişli'deki rezidansta oyuncuya ait çantada uyuşturucu ele geçirildi

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#İstanbul#Narkotik#Mesut Can Tomay Gözaltı
Şişlideki rezidansta oyuncuya ait çantada uyuşturucu ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2026 16:08

Şişli’de rezidansta bırakılan çantada polis 9,5 gram skunk adı verilen uyuşturucu ele geçirdi. Çantayı almaya gelen şüpheli, uyuşturucunun oyuncu Mesut Can Tomay'a ait olduğunu iddia etti. Operasyon kapsamında aralarında Mesut Can Tomay'ın da bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

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Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 25 Temmuz'da Şişli'deki bir rezidansa bırakılan çanta içerisinde 9,50 gram ağırlığında, skunk türü uyuşturucu madde ele geçirdi.

"516 NUMARALI ODADAKİ ÖZEN'E AİT"

Ekipler, 26 Temmuz'da çantayı teslim almaya bir kişinin geleceğini öğrendi. Tekrar rezidansa giden polis, çantayı almaya gelen Süleyman Çınar’ı yakaladı. Çınar, polise verdiği ilk ifadede çantanın kendisine ait olmadığını, 516 numaralı odada kalan Mustafa Tolga Özen'e götürmek üzere geldiğini iddia etti.

Şişlideki rezidansta oyuncuya ait çantada uyuşturucu ele geçirildi

'ÜNLÜLERE YÖNELİK SORUŞTURMADAN KORKTUĞU İÇİN GETİRDİ'

Bunun üzerine 516 numaralı odanın kapısını çalan ekipler, Mustafa Tolga Özen'i gözaltına aldı. Mustafa Tolga Özen, uyuşturucu maddenin, oyuncu Mesut Can Tomay'a ait olduğunu ve 'ünlülere yönelik' yürütülen uyuşturucu soruşturması nedeniyle korktuğunu, bu yüzden maddeyi kendi evinde bulundurmadığını iddia etti.

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3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Mustafa Tolga Özen ve Mesut Can Tomay'ın kaldığı odalarda arama yapıldı. Aramalarda başka bir suç unsuruna rastlanmazken, Mesut Can Tomay, Mustafa Tolga Özen ve Süleyman Çınar'dan Adli Tıp Kurumu’nda örnek alındı. Şüpheliler hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan işlem başlatıldı. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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#İstanbul#Narkotik#Mesut Can Tomay Gözaltı

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