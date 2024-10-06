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Şişli'deki panik anları kamerada! Husumetlisine silah çekti, çevredeki kişileri vurdu

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Şişli#Silahlı Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2024 10:44

Şişli'de aralarında husumet olduğu öğrenilen Ahmet Ejder Ö. ile F.Ü. arasında çıkan, 1'i Rus vatandaşı 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Ahmet Ejder Ö.'nün silahını çekerek husumetlisinin üzerine doğru koştuğu çevredekilerinde korkuyla kaçıştığı görülürken polisin şüpheliyi etkisiz hale getirdiği anlarda yer alıyor.

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Nişantaşı, Vali Konağı Caddesi'nde dün saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, husumetli oldukları öğrenilen F.Ü. ve Ahmet Ejder Ö. (49) arasında tartışma çıkmıştı.

Şişlideki panik anları kamerada Husumetlisine silah çekti, çevredeki kişileri vurdu

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ahmet Ejder Ö. silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu husumetlisi F.Ü. ve olayla ilgisi olmayan E.D., H.D., S.G. ve A.G. yaralandı. Rus vatandaşının sırtından, diğer 4 kişinin ise bacaklarından yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şişlideki panik anları kamerada Husumetlisine silah çekti, çevredeki kişileri vurdu

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Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri silahla ateş açan Ahmet Ejder Ö.'yü gözaltına alarak emniyete götürürken olayda kullanılan ruhsatsız tabancaya da el konulmuştu. Sağlık ekipleri yaralanan 5 kişiyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırırken yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Şişlideki panik anları kamerada Husumetlisine silah çekti, çevredeki kişileri vurdu

SİLAHLI KAVGA VE PANİK ANLARI KAMERADA

Öte yandan yaşanan olayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, tartışan husumetli iki kişiyi önce yanındakiler ayırıyor. Kişilerden biri silahını çekerek husumetlisinin üstüne koşuyor ve çevrede panik yaşanıyor. Olay yerine gelen polis, silahını çekerek şüpheliyi yere yatırıyor. 

Şişlideki panik anları kamerada Husumetlisine silah çekti, çevredeki kişileri vurdu

Şişlideki panik anları kamerada Husumetlisine silah çekti, çevredeki kişileri vurdu

 

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#İstanbul#Şişli#Silahlı Saldırı

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