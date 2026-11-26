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Olay, 9 Kasım Pazartesi günü Şişli’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre F.Ü., aracının lastiğindeki hasar nedeniyle bir otomotiv servisine gitti. Burada lastik değişimi ve rot balans işlemleri için 12 bin lira ödeyen F.Ü., daha sonra aracındaki sesli kayıt özelliği bulunan kameranın görüntülerini inceledi. Servis çalışanlarının işlemleri yapmadan aracında arıza varmış gibi göstermeye yönelik konuştuklarını öne süren F.Ü., polise giderek şikayetçi oldu.

BİR SKANDAL GÖRÜNTÜ DAHA: PENSE İLE LASTİĞİ KESMİŞLER

Sosyal medyada infiale neden olan işletmeye ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Şüphelilerden birinin aracın lastiklere baktığı anlar kamera yansıdı. Söz konusu görüntülerde ise sağlam durumdaki bir lastiğin pense yardımıyla kesilerek hasarlıymış gibi gösterildiği görüldü. Böylece müşterinin lastiğinin değiştirilmesi için yönlendirildiği değerlendirildi. Üstelik burada dikkat çeken başka bir ayrıntı daha vardı. Bir lastiğin değiştirilmesi durumunda diğer lastiklerin de uyum gerekçesiyle değiştirilmesi gerektiği savunularak müşteriye dört lastiğin birden satılmasının hedeflendiği belirtildi.

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PRİM İÇİN YAPILDI İDDİASI

CNN Türk muhabiri Enes Arol, ortaya çıkan iki farklı görüntünün de araç sahiplerinin bilmediği yöntemlerle nasıl mağdur edilebileceğini gözler önüne serdiğini aktardı. Arol, çalışanların neden böyle bir yönteme başvurmuş olabileceğini araştırdıklarını da aktardı. Çevredeki farklı lastik işletmeleriyle yapılan görüşmelerde, çalışanların değiştirilen lastik başına prim aldığına ilişkin bir uygulamaya rastlanmadığı belirtildi. Bu nedenle çalışanların patron baskısıyla hareket etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Ancak işletme sahibi bu iddiaları kabul etmedi.

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Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan ikisinin söz konusu işletmede daha önce çalışan kişiler, diğerinin ise işletme sahibi olduğu öğrenildi.

PATRON VE ÇALIŞANLAR BİRBİRİNİ SUÇLADI

Gözaltına alınan 3 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Savcılıkta ifade veren çalışanlar ile işletme sahibi birbirlerini suçladı. İfadelerin ardından 3 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"BİZE BASKI YAPTI"

İşletmede çalışan kişiler, patronlarının isteği ve baskısı doğrultusunda birçok farklı müşteriye benzer yöntemlerle oyun kurduklarını öne sürdü. Çalışanlar, bu işlemleri kendi istekleriyle gerçekleştirmediklerini, patronlarının baskısı nedeniyle sağlam parçaları arızalı gibi gösterdiklerini ifade etti.



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YORUMLAR SİLİNDİ, İŞLETME KAPALI GÖSTERİLDİ

Sosyal medyayı ayağa kaldıran olayın ardından işletmenin internet üzerindeki değerlendirmeleri de dikkat çekti. İşletme hakkında sosyal medyada ve dijital platformlarda çok sayıda olumsuz yorum yapıldığı, bu yorumların ardından işletmenin puanının düştüğü aktarıldı. İddialara göre bir süre sonra olumsuz yorumlar kaldırıldı ve işletmenin puanı yeniden yükseldi. Ayrıca tartışmaların odağındaki lastikçinin google haritalarda "kalıcı olarak kapalı" şeklinde yer aldığı görüldü.

ÜRÜNLERDE FİYAT ETİKETİ, HİZMETLERDE FİYAT LİSTESİ YOK

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemelerde; satışa sunulan motor yağı, cam suyu, fren balata spreyi ve sileceklerde fiyat etiketi bulunmadığı tespit edildi. Rot balans, lastik değişimi, jant düzeltme, periyodik bakım ve check-up hizmetlerine ilişkin fiyat listelerinin de işletmede bulundurulmadığı belirlendi.

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‘ÖZEL SERVİS’ İBARESİ VE GARANTİ BELGESİ EKSİKLİĞİ TESPİT EDİLDİ

İşletmenin özel servis statüsünde faaliyet göstermesine rağmen tabela ve servis fişlerinde ‘Özel Servis’ ibaresine yer vermediği, şikayetçi tüketiciye servis fişi düzenlemediği, yedek parça fiyat listesinin bulunmadığı ve servis fişlerinde zorunlu bilgilerin eksik olduğu ortaya çıktı. Tüketiciye satılan araç lastiğinin garanti belgesinin işletmede bulunmadığı ve tüketiciye teslim edilmediği de tespit edildi. Denetimde tespit edilen aykırılıklar tutanak altına alınarak işletmeye ceza-i işlem uygulandı.

REKLAM KURULU'NA SEVK EDİLDİ

4 lastiğin değiştirilmesi gerektiğinin söylenmesi, yapılmayan işlemlerin yapılmış gibi gösterilmeye çalışılması ve tüketicinin yanıltılması iddiaları nedeniyle konu ayrıca incelenmek üzere Reklam Kuruluna sevk edildi.

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'O GÜN ARKADAŞIN İŞİNE SON VERDİK'

İşletme sahibi Abbas Sezgin, “Şirketimizin sahibiyim. Olay 9 Kasım’da gerçekleşti. Müşterimiz buraya geldiği zaman lastiğinde bir balon olduğunu zaten kendi ifade etti. Olay anında ben burada yoktum ama burada çalışanların söylediği bu şekilde. Bir lastikte balon olduğu için bu balonlu lastiğin kesinlikle değişmesi gerektiğini biz söyledik. Bir tane lastiği aracına taktık. Daha sonra da ustalar aracı rota alıyorlar, rot ayarı da yapılıyor ve buradan çıkıp gidiyor. Faturası kesiliyor. Burada en büyük hata çalışanın, beyefendinin aracın içerisinde, ‘aracı rota alın ve rotunu yapmayın’ tarzında bir konuşma gerçekleştiriyor. Gelen müşterimiz de haklı olarak bunun farkına varıyor, sanal medyada paylaşıyor. Daha sonrasında tabii bu araçta kayıt cihazı olduğu için kaydediyor. Olay sanal medyada paylaşılmadan önce 15 Kasım'da bilgimiz oldu. O gün arkadaşın işine son verdik. Şirket olarak o arkadaşları gönderdik. Müşterimiz, bizi aramadı. Şirket sahibi olarak ne oğlumu ne beni kesinlikle aramadı. Biz burada 20 yıldır buradayız. 20 yıldır ilk defa böyle bir şey başımıza geldi. Onun için üzgünüz. 20 yıllık emeğimiz bir anda yok oldu. Bizim usulsüz bir ticaretimiz yoktur, kesinlikle bizim kazancımızın tamamı alın teridir. Helal kazancımız vardır. Onun için üzgünüz. Bizim için gelen müşteri de velinimettir. Ben herkesten özür diliyorum” diye konuştu.