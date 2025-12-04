×
Gündem Haberleri

Şişli’de zincirleme kazada 2 yaralı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2025 06:06

İstanbul Şişli’de, D-100 Karayolu’nda otomobil, hafif ticari araç ve minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.00 sıralarında D-100 Karayolu Şişli mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan 34 SR 4071 plakalı minibüs, 34 GEJ 085 plakalı hafif ticari araç ve 06 BFV 985 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ve hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yolun iki şeridi trafiğe kapandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken, kapanan şeritler yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.(DHA)

