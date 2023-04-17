Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Şişli'de zincirleme kaza: Önce iki İETT otobüsüne ardından taksiye çarptı

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Şişli#Otobüs
Şişlide zincirleme kaza: Önce iki İETT otobüsüne ardından taksiye çarptı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2023 08:44

Şişli'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü önce iki İETT otobüsüne ardından bir taksiye çarptı. Kazada taksideki kadın yaralandı. Kaza nedeniyle Halaskargazi Caddesi Mecidiyeköy istikameti trafiğe kapandı.

Haberin Devamı

Kaza, Şişli Halaskargazi Caddesi'nde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Acet’in kullandığı içinde yolcuların bulunduğu servis minibüsü dönüş yapan otobüse vurmamak için karşı şeride geçerek iki otobüs ve taksiye çarptı. Kaza nedeniyle takside bulunan yabancı uyruklu kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Halaskargazi Caddesi Mecidiyeköy istikameti trafiğe kapatıldı.

Şişlide zincirleme kaza: Önce iki İETT otobüsüne ardından taksiye çarptı

"KIZAKLADIM. KARŞI ŞERİDE GEÇTİM"

Servis midibüs şoförü Ramazan Acet "Ben düz geliyordum. otobüs soldan gelerek geniş döndü. Frene bastım. Kızakladım karşı tarafa geçtim. O sırada servis yolcularla doluydu" dedi. Yaralı yolcu, taksiden çıkartılarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Kazası#Şişli#Otobüs

BAKMADAN GEÇME!

Antik Mısırlıların ölülerini mumyalama amacını yanlış biliyormuşuz İnsanların ilgisini bandajın içinden dışına çekmek istiyoruz

Antik Mısırlıların ölülerini mumyalama amacını yanlış biliyormuşuz! 'İnsanların ilgisini bandajın içinden dışına çekmek istiyoruz'

#Antik Mısır Medeniyeti
Bayram tatilinin aktivitelerle dolu adresleri... İster köylerde keşfe çıkın ister ailecek doğanın tadını çıkarın | 8 ŞEHİR 15 ÖNERİ

Bayram tatilinin aktivitelerle dolu adresleri... İster köylerde keşfe çıkın ister ailecek doğanın tadını çıkarın | 8 ŞEHİR 15 ÖNERİ

#Rota
Gelmiş geçmiş en azılı suçlulardan biriydi... Çakal Carlosu sağ kolunun ihaneti mi yakalattı

Gelmiş geçmiş en azılı suçlulardan biriydi... Çakal Carlos'u sağ kolunun ihaneti mi yakalattı?

#Çakal Carlos