Şişli'de yönetmen Seren Yüce'ye silahlı saldırı! Kasklı saldırgan aranıyor

Olay, sabah saatlerinde Kazım Orbay Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; zil çalması üzerine evinin kapısını açan yönetmen Seren Yüce'ye, kimliği belirsiz motosiklet kasklı saldırgan tarafından ateş açıldı.

Silahlı saldırının ardından şüpheli kaçarken Yüce, sol bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Seren Yüce, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yüce'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SEREN YÜCE KİMDİR?

Seren Yüce (d. 1975, İstanbul) Türk yönetmen, yapımcı ve senaristtir. Bilkent Üniversitesi Arkeoloji bölümü mezunudur. Sinema çalışmalarına reklam ve dizi sektöründe başladı. Sinemaya Fatih Akın ve Yeşim Ustaoğlu'nun asistanlığıyla girdi. Yaşamın Kıyısında filminde (2007) yardımcı yönetmenlik, Takva (2005), Anlat İstanbul (2005), Pandora'nın Kutusu (2008) filmlerinde birinci yönetmen asistanlığı yaptı.

2010 yılında ilk filmi Çoğunluk ile 67. Venedik Film Festivali`nde Geleceğin Aslanı ödülünü, 47. Altın Portakal Film Festivali`nde ise Altın Portakal En İyi Yönetmen Ödülü`nü kazanmıştır. 2016`da ise Rüzgârda Salınan Nilüfer ile 40. Montreal Dünya Filmleri Festivali'nde 'En İyi Senaryo Ödülü'nü kazandı.

2017 yılında Berkun Oya'nın kaleme aldığı Masum dizisinin yönetmenliğini yaptı. 2020'de kurmaca podcast dizisi Denge'm'i 2021 yılında ise Zeynep Günay ile birlikte Kulüp dizisini yönetti.