×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Şişli'de yolcuları tartışan taksiciye büyük şok: 'Bana ne ücreti o ödesin'

Güncelleme Tarihi:

#Şişli#Taksici#Ücret
Şişlide yolcuları tartışan taksiciye büyük şok: Bana ne ücreti o ödesin
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2025 11:47

Şişli'de bir kulüp önünden taksiye binen iki kadın yol üzerinde tartışmaya başlayarak kavga etti. Kadınlardan biri kavganın ardından taksiden inerken, diğeri varış noktasına gelince "Bu ücreti ben ödemem, o ödesin. Bana ne" diyerek kaçtı. Kadının ücret ödemediği ve taksicinin isyan ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, Şişli Harbiye Mahallesi'nde bir gece kulübünün önünden iki kadın taksiye bindi. Kadınlar, Gayrettepe'de bir başka gece kulübüne gitmek istediklerini söyledikten sonra taksici yola çıktı. Yolda aralarında çıkan tartışmanın ardından bir kadın taksiden indi.

TAKSİ ÜCRETİNİ ÖDEMEDEN KAÇTI

Diğer kadın ise, taksiciye Maslak'a gitmek istediğini belirtti. Varış noktasına gelindiğinde kadın, "Bu ücreti ben ödemem, o ödesin" diyerek karşı çıktı. Taksici "Nereden bulacağım ben onu?" diye sorduğunda, "Bana ne" diyerek araçtan inip ücret ödemeden kaçtı. İki kadının da ücretini ödemediği taksici isyan etti. Kadının taksiciye ücret ödemen uzaklaştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şişli#Taksici#Ücret

BAKMADAN GEÇME!